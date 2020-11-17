华为官方正式声明：整体出售荣耀业务资产，不再持有任何股份，不参与管理与决策

IT之家 11 月 17 日消息 在早间 30 家企业联合声明后，华为发布正式公告。

华为声明：在产业技术要素不可持续获得、消费者业务受到巨大压力的艰难时刻，为让荣耀渠道和供应商能够得以延续，华为投资控股有限公司决定整体出售荣耀业务资产，收购方为深圳市智信新信息技术有限公司。

对于交割后的荣耀，华为不占有任何股份，也不参与经营管理与决策。

IT之家了解到，此次收购方共有 30 余家荣耀代理商、经销商联合发起了本次收购，这也是荣耀相关产业链发起的一场自救行为。

今日（11 月 17 日）多家企业在《深圳特区报》发布联合声明，深圳市智信新信息技术有限公司已与华为投资控股有限公司签署了收购协议，完成对荣耀品牌相关业务资产的全面收购。

深圳市智信新信息技术有限公司，由深圳市智慧城市科技发展集团与 30 余家荣耀代理商、经销商共同投资设立，由深圳国资委全资控股的深圳智慧城市科技发展集团持股 98.6%，深圳国资协同发展私募基金合伙企业持股 1.4%。工商资料显示，深圳智信新于 2020 年 9 月 27 日成立，注册资本 1 亿元。

对于这件事的经过和起因，还要从 2019 年 5 月 15 日，华为及旗下 70 余家子公司被列入「实体清单」说起。

2011 年，华为开辟了荣耀子品牌。试图以荣耀产品线对抗互联网手机品牌。

经过多年风雨，华为手机来到了国内手机市场 Top1 的位置，直到那日美国一纸清单降临，大棒挥下，逼得多家厂商不得不拿出自己的 Plan B。

一年之后，也就是今年 5 月，美商务部针对华为方面的封禁力度再次加强，尤其是晶圆代工供应链的限制

来到 2020 年 8 月 17 日，美国对出口管理条例（EAR）规则再度进行更新，美国阻止华为通过替代芯片生产以及提供用从美国获得的工具生产芯片两种渠道获得芯片。

有业内人士表示，817 事件成为华为终端手机剧烈变动的分水岭。他透露，今年第二轮制裁后，荣耀在华为内部开始被边缘化，直到 817 事件以后，荣耀再次加速被边缘化。

引用网友的说法：“华为自己的芯片都不够用，竟然还有精力分给荣耀新机？”

今年十月初，有多位爆料者称荣耀将被出售。

11 月 10 日午间，路透社香港发布独家消息，华为将以 1000 亿人民币，约合 152 亿美元价格向手机分销商神州数码以及深圳市政府持股企业出售其荣耀手机业务。而神州数码 11 日回应称：目前与华为未就荣耀出售一事达成任何协议。

13 日，华为方面回应上述信息：“尚处于传闻阶段。”

16 日，媒体曝出，荣耀出售方案预计在 11 月 17 日早上正式宣布，由 30 多家供应链合作伙伴来共同接盘。

17 日早间，多家企业在《深圳特区报》发布联合声明，由深圳市智信新信息技术有限公司接盘荣耀。随后华为方面正式回应，并表示无奈出售荣耀，而华为此后也不再占有任何股份，同时不参与经营管理与决策。