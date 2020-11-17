华为整体岀售荣耀，不占有任何股份，知情人士称 “荣耀军心很稳”

IT之家11月17日消息 今日早间，多家企业在《深圳特区报》发布联合声明，深圳市智信新信息技术有限公司已与华为投资控股有限公司签署了收购协议，完成对荣耀品牌相关业务资产的全面收购。出售后，华为不再持有新荣耀公司的任何股份。

据证券时报报道，一位接近荣耀的人士表示，目前荣耀员工并未有太大变动，大多数员工入职时劳动协议签的就是荣耀终端，一些不是的可能要重新签约。“一切如常，感觉军心很稳，而且明年目标是干三倍。”



报道称，该人士还表示，“感觉会有个过渡期，要和华为切割开并不容易，预计华为的软硬研发也会划过来很多，不然荣耀只是一个独立运作的品牌，缺少技术。”

公开资料显示，荣耀品牌于 2013 年 12 月发布，主要面向年轻人群，手机产品分为 V 系列、HONOR 系列、X 系列、Play 系列等四大系列。

今日早晨，华为回应称，为让荣耀渠道和供应商能够得以延续，华为投资控股有限公司决定整体出售荣耀业务资产，收购方为深圳市智信新信息技术有限公司。对于交割后的荣耀，华为不占有任何股份，也不参与经营管理与决策。

IT之家了解到，深圳市智信新信息技术有限公司，由深圳市智慧城市科技发展集团与 30 余家荣耀代理商、经销商共同投资设立。