爱奇艺 CEO 龚宇：本次调价政策只针对安卓手机，调到与苹果手机相同

北京时间 11 月 17 日上午消息，爱奇艺今日发布了截至 9 月 30 日的 2020 财年第三季度未经审计财报。报告显示，爱奇艺第三季度总营收为人民币 72 亿元（约合 11 亿美元），同比下降 3%；净亏损为人民币 12 亿元（约合 1.730 亿美元），相比之下去年同期的净亏损为人民币 37 亿元，同比大幅收窄。

财报发布后，爱奇艺创始人、CEO 龚宇以及 CFO 王晓东等公司管理层召开电话会议，解读财报要点，并回答分析师提问。

以下即为本次电话会议分析师问答环节主要内容：

美银美林分析师 Eddie Leung：早上好，我有一个想请问龚宇总。刚才听到你们讲，提价之后可能会对付费用户有一点影响，可能有一些不确定性，所以想请问一下，我们最近的提价之后，会不会看到用户数的增长有一个不一样的趋势？想听听你们的想法。

龚宇：我们的调价政策是在 11 月 13 日生效的。这次调价的政策只针对安卓手机，价钱调到了跟苹果手机一样的价钱，也就是单月的价钱从每个月 19.8 元人民币调整到 25 元人民币，连续包月的价钱从每月 15 元人民币调整到每月 19 元人民币。从现在的数据来看，因为仅过去了 4 天时间，我们拿到了前三天时间——也就是上星期五、星期六和星期日这三天的数据。从付费会员新增的角度来看，基本没有发生大的变化。当然安卓手机的客单价在上升。但是因为数据的时间太少了，所以还不能说明什么问题。但是通常我们会认为，在调价之后的一段时间里，一个季度或者两个季度，有可能存在用户新增减少的情况。但是按照我们的分析和其他类似企业的经验，这种负面影响很快会消失。

再补充一点，我们还相信用户付费的最主要的动因是因为有好的独播头部内容。这些内容绝大部分都来自于原创和自制的内容。我们后面作品内容的储备是非常丰富的，所以我们相信调整价格的这个措施，不会影响到中期长期会员的发展。

花旗银行分析师：各位早上好，谢谢接受我的提问。我也想问我们会员提价的问题。因为之前我记得龚宇总说过，我们之前 20 元的定价的背后逻辑。然后这次可不可以也讲一下涨价，涨了大概 25%，这个背后的计算方法？然后如果我们看未来的话，如果我们做一些价格的稳定的话，我们会考虑哪些因素？

龚宇：这个问题，我让负责会员业务和海外业务的杨向华来回答。他的解释可能会更准确一些。

杨向华：早上好。这次调价的依据是，我们连续做了多次的用户调研和访谈。我们从大概 2018 年下半年开始就为这次调价做准备，然后进行了多轮的用户访谈，找到用户可接受价格的中值和平均值，然后我们根据不同的模型来预测调价后对用户的影响和对收入的影响。所以最后决定按照这一轮的调价的价格，把安卓端的价格调整到 19 元，这样我们计算下来它的综合收益会更好。

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