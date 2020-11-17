爱奇艺：运营亏损同比大幅收窄，单会员付费价值同比增长明显

11 月 17 日早间，爱奇艺发布了 2020 年第三季度业绩报告。财报显示，2020 年第三季度爱奇艺营收达到 72 亿元人民币（约合 11 亿美元）。对于市场一直关注的财务健康状况，本季度爱奇艺在成本控制上表现良好，爱奇艺在第三季度营收成本为人民币 64 亿元（约合 9.372 亿美元），与 2019 年同期相比下降 22%。受此影响，爱奇艺三季度运营亏损 12 亿元人民币（约合 1.782 亿美元），相较 2019 年同期的运营亏损人民币 28 亿元明显收窄。目前，爱奇艺已连续两个季度净亏损率同比大幅收窄。

爱奇艺首席财务官王晓东表示：“我们始终持续致力于探索多样化的内容和具有更高投资回报率的创新产品。与此同时，在这个充满挑战的时期，我们也更为谨慎与有效地控制开支。从长远看，我们相信这些努力会帮助我们实现未来稳定增长。”

会员收入和广告收入依旧是爱奇艺总体收入的主要组成部分。其中，会员服务收入 40 亿元人民币（约合 5.855 亿美元）。在线广告营收 18 亿元人民币（约合 2.710 亿美元），在总收入中占比分别达到 55% 和 26%。会员收入同比增长 7%，这意味着在会员规模体量相当的情况下，单个会员为爱奇艺带来的价值正在增加，减少促销、PVOD 等模式，以及满足用户大屏和生态会员需求的星钻会员等，均有助于爱奇艺会员 ARPU 值的进一步增长。11 月中旬，爱奇艺正式启动上调会员订阅价格，进一步打开了其通过用户付费获得进一步收入增长的价格空间。

“我们的业务在第三季度表现良好，符合我们的总体预期。”爱奇艺 CEO 龚宇表示，“尽管今年市场波动很大，但我们实施了包括推出主题剧场和升级会员组合在内的许多策略，更好地服务我们的用户。迷雾剧场无论是在口碑还是在投资回报率方面都取得了显著的成功。在未来几个季度，我们可能会继续看到订阅会员规模的波动。然而，我们相信这期间收获的宝贵市场经验，将增强我们在内容创作和技术创新方面的能力，帮助我们更好地抓住未来的商机。”

同时，摊薄后每股 ADS 归属于爱奇艺的当季净亏损为人民币 1.61 元，较去年同期的 5.04 元实现大幅下降。在给用户创造更高价值的同时，爱奇艺也在为投资人提供更高的收益价值。