华为正式出售荣耀，收购方深圳智信新 9 月 27 日成立：股权结构公开

IT之家11月17日消息 今日早间，多家企业在《深圳特区报》发布联合声明，深圳市智信新信息技术有限公司已与华为投资控股有限公司签署了收购协议，完成对荣耀品牌相关业务资产的全面收购。出售后，华为不再持有新荣耀公司的任何股份。

IT之家了解到，企查查 App 显示，深圳市智信新信息技术有限公司成立于 2020 年 9 月 27 日，法定代表人为饶俊祥，注册资本 1 亿元人民币，经营范围为佣金代理；货物或技术进出口；开发、生产、销售：通信及电子产品、计算机、卫星电视接收天线、高频头、数字卫星电视接收机、医疗器械（第一类、第二类、第三类医疗器械）及前述产品的配套产品，并提供技术咨询和售后服务；增值电信业务经营等。

深圳市智信新信息技术有限公司，由深圳市智慧城市科技发展集团与 30 余家荣耀代理商、经销商共同投资设立，包括天音通信有限公司、苏宁易购集团股份有限公司、北京松联科技有限公司、深圳市顺电实业有限公司、山东怡华通信科技有限公司、深圳冀顺通投资有限公司、河南象之音健康科技有限公司、福建瑞联优信科技有限公司、内蒙古英孚特通讯技术有限公司、哈尔滨金潭科技发展有限公司等。其中，深圳市智慧城市科技发展集团有限公司由深圳市人民政府国有资产监督管理委员会全资控股。