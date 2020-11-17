华为整体出售荣耀：荣耀已售在售产品售后和账号不受影响

IT之家 11 月 17 日消息 今天早间，多家企业在媒体上发布联合声明称，深圳市智信新信息技术有限公司已与华为投资控股有限公司签署了收购协议，完成对荣耀品牌相关业务资产的全面收购。出售后，华为不再持有新荣耀公司的任何股份。

IT之家了解到，随后华为在官网上回应出售荣耀一事：在产业技术要素不可持续获得、消费者业务受到巨大压力的艰难时刻，为让荣耀渠道和供应商能够得以延续，华为投资控股有限公司决定整体出售荣耀业务资产，收购方为深圳市智信新信息技术有限公司。对于交割后的荣耀，华为不占有任何股份，也不参与经营管理与决策。对于上述 30 余家荣耀代理商、经销商联合发起的本次收购，华为表示：“这也是荣耀相关产业链发起的一场自救行为。”

据每日经济新闻报道，一位荣耀员工称：“人事不会有变动，管理层还是原来的团队。”也就是说，荣耀 CEO 赵明依然会作为新公司的领导者。有荣耀用户担忧其被出售后，将影响自己去华为店的售后服务，或者影响与华为手机打畅连通话等功能。对此上述荣耀员工表示，这些都没问题（照旧）。

另据老板联播消息，荣耀客服介绍称，荣耀被出售后，已售和在售产品账号权益和售后不受影响，仍然可以通过原有的服务渠道享受服务。但是后续发布和销售的产品，将是由荣耀服务体系提供服务的。

报道还称，Canalys 分析师贾沫向记者分析称，荣耀早就开始从外观、产品语言设计等方面区隔于华为品牌。贾沫表示，作为全球前十的品牌，荣耀能够成功独立，其在非常多的区域市场凭借着 IoT 等产品维系与渠道和消费者的关系，依旧拥有很强的品牌力，也有非常不错的手机起量潜力。贾沫认为，在脱离华为之后，荣耀可以给其他芯片厂商（高通等）带来可观的增量。