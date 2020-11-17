小红书严打 “炫富”、“低俗软色情”：今年已封软色情等类账号 4055 个

11 月 17 日消息，近期，小红书宣布，正式启动对 “炫富”、“低俗软色情”等不良信息内容的专项严打，覆盖全站所有笔记，涵盖历史存量笔记和未来新增笔记，严重违规行为将被断流封号处理。

据悉，专项启动 10 天内，平台已关闭相关话题 12 个，下架违规笔记 1054 篇，处罚相关账号 207 个。今年以来，平台已封禁相关账号 4055 个。其中，炫富类内容封禁账号 729 个、永久封禁账号 27 个；低俗软色情内容恶意营销专项中一共封禁账号 2905 个、永久封禁账号 394 个。累计处理笔记 11474 篇。

小红书内容安全负责人介绍，炫富、低俗软色情内容是社区 “毒瘤”也是平台严打重点。近年来，小红书专门组建了一支包含安全审核、推荐模型、音视频处理、内容理解等团队在内的专项组，此类内容一经发布随即拦截，线上还设置了实时巡查系统，一旦发现相关内容立即下架处理，行为严重的发布者将被封号或永久封号。

11 月 5 日，国家网信办决定在全国范围内开展为期 1 个月的网上 “软色情”信息专项整治。包括快手、小红书等在内的多个内容或社区平台率先发布公告，表明正在开展此类治理工作。

之后，小红书发布公告称，在全站内开展 “内容乱象专项整治行动”，过滤和打击淫秽色情、暴力血腥、虚假广告、提供违法违规服务、违背主流价值观、侵害未成年身心健康等有害内容。同时还公布了举报电话及邮箱，呼吁平台用户积极举报违规违法行为。

小红书相关负责人表示，“炫富”、“低俗软色情”等类型的发布行为严重违背了社区 “向上”的价值观，不仅更有损社区信任感，还可能会给用户带来损失。平台必定会持续严厉治理违规内容，为用户营造向上的创作土壤和交流环境。

上述负责人还表示，未来希望能与更多的互联网平台积极合作尽快实现违法信息互通，提高违法成本，提升打击效率。