华为投资控股：整体出售荣耀业务资产，对公司偿债能力无重大不利影响

IT之家11月18日消息 华为投资控股有限公司今日发布关于整体出售荣耀业务资产的自愿性信息披露公告。

华为投资控股表示，决定整体出售荣耀业务资产，收购方为深圳市智信新信息技术有限公司。上述业务资产出售事宜符合公司内部有权决策机构决议流程，不会造成公司合并净资产的减少，对公司偿债能力无重大不利影响。

IT之家了解到，昨日上午，荣耀收购一事尘埃落定，华为方面表示在产业技术要素不可持续获得、消费者业务受到巨大压力的艰难时刻，为让荣耀渠道和供应商能够得以延续，华为投资控股有限公司决定整体出售荣耀业务资产，收购方为深圳市智信新信息技术有限公司。

以下为披露公告全文：