比尔 · 盖茨投资的锂电池企业 QuantumScape 拟上市

IT之家 11 月 18 日消息 美国固态锂电池企业 QuantumScape 日前与肯辛顿资本收购公司达成并购协议，宣布于 2020 年 11 月 25 日美国东部时间上午 10：00 召开特别会议，批准企业合并。新公司估值约为 33 亿美元，成功后将在纽约证券交易所上市。

QuantumScape 是斯坦福大学前研究人员于 2010 年在美国圣何塞成立的公司，曾得到大众汽车、马牌轮胎、上汽集团等企业投资。作为开发用于电动汽车的下一代固态锂金属电池的领导者，拥有众多固态电池技术专利和专利申请。

据IT之家了解，QuantumScape 利用特殊方式消除了传统电池的石墨 / 硅阳极主体材料，使电池成本比传统锂离子电池成本低 17%，并且大幅减小厚度，提高能量密度。尽管目前手机聚合物锂电池电池的充电速度可以达到数十瓦，但高速快充能够持续的时间很有限，且快充会影响寿命。而此类全固态电池，通过消除阳极锂离子扩散的阻力，0%~80% 充电时间可以缩短至 15 分钟，并且电池寿命也有提升。

此前欧洲多国已经制定时间表，要求全面消除燃油车，而目前最大的瓶颈就是锂电池的能量密度和寿命。如果该项技术能够成功商业化，将会使电动车续航里程提升约一倍。