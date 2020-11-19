神州数码郭为：特别希望监管，有监管能少犯点错误

11 月 19 日凌晨消息，在亚布力论坛开幕式上，神州数码董事长郭为发表演讲。

近期关于上市公司的监管问题成为热门话题，郭为表态称特别希望监管，“因为很多事我不懂，有监管了我就少犯点错误，否则很多行业里你根本没有接触过，但别人告诉你一个机会，一冲动就冲上去了，肯定是一个大坑。”他认为，企业家还是要回归到做自己最熟悉、最擅长的工作。

他提到，2000 年联想分拆时，自己原来只是一个部门的负责人，没有做过企业，尽管第二年神州数码就上市了，但自己当时根本不知道上市公司应该怎么做。

神州数码成立 20 年，他总结，前十年是证明自己可以，“因为分拆出来，元庆（杨元庆）走了，还是带有一点悲壮，这十年就拼命想证明我也是可以的。“而后十年，要回答 “我究竟是谁”，回归到企业和企业家的社会责任。

对于信息化领域，他认为将迎来三个颠覆式的创新。一是以云为代表的信息化基础设施的颠覆式创新，可以以更低的成本、更高的效率实现传统产业的信息化转型；

二是大数据，会颠覆很多原有的商业认知。不仅仅是传统的算力，更重要的是如何采集数据，数据建模，数据治理，数据应用，实现数据安全，这一系列技术将会产生颠覆性的作用；

三是商业的创新。这也是中国互联网企业所擅长的。比如支付宝、微信支付，支付和互联网的结合使得我们产生了新的大规模的商业模型。

“一个企业的转型，怎么样使自己成为一个新的云时代的企业。基于这三个颠覆式创新上，我们必须重新思考，这个思考对于我们整个的创新会带来很重要的作用。”