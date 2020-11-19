OPPO 研究院刘畅：卷轴屏结构对屏更友好，但也未放弃折叠屏

11 月 17 日 - 18 日，OPPO 2020 未来科技大会在深圳举行，OPPO AR Glass 2021 及 OPPO X 2021 卷轴手机等概念产品亮相。

▲OPPO 副总裁、研究院院长 刘畅

大会期间，OPPO 副总裁、研究院院长刘畅接受搜狐科技等媒体采访时表示，（相比折叠屏）卷轴屏的结构对屏更友好，不用反复折，也不需要把折的直径做得很小，整体对屏的压力不是那么大。

他说，卷轴屏的实际风险主要在运输和组装环节，若受到不正常的力导致弯折，容易损坏。

做滑卷屏并不意味着放弃了折叠屏。刘畅透露，OPPO 内部有技术货架，折叠屏是技术货架上很重要的技术项。

对于概念机的推出成本问题，刘畅表示目前还未核算未来要推上市场的成本，“（相信）只要我们去推，一定会达到相对合理的价格。”

据了解，此次推出的这两款概念产品都出自 OPPO 研究院之手。OPPO 研究院成立于 2018 年，目前在东莞、深圳、北京、上海、东京硅谷等 6 个城市设立了研发基地，主要承载 OPPO 前沿的、长周期的技术的研究探索。

“研究院在 OPPO 的定位是探索与产品线团队不一样的东西，面向未来。”刘畅说。

谈到 OPPO 未来的技术趋势，他表示，“要让手机和手机周围的设备，围绕人能够更智能一些，是未来一两年很重要的事情。”