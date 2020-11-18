OPPO 发布全链路色彩管理系统：全链路支持 10bit 图片与视频拍摄， Find X3 首发搭载

IT之家11月18日消息 今日上午，OPPO 正式发布了全链路色彩管理系统，支持全链路 10bit 图片及视频拍摄。这是手机行业里首次支持全链路 10bit 图像和视频拍摄。

OPPO 全链路色彩管理系统核心

一张照片的完整体现需要经过采集、运算、编码、存储、解码、显示，任一步骤的标准缺失都无法正确完美的展现图片信息。OPPO 全链路色彩管理系统将每个步骤的图像信息都提升到很高标准。

采集

OPPO 全链路色彩管理系统具备 10bit 图片及视频信息采集能力，首发硬件级堆栈式 DOL-HDR 技术。DOL-HDR 支持长中短曝光帧连续输出，消除不同帧的输出时间间隔。相较于传统的时域多帧 HDR 技术，它的信噪比表现更好，且更能规避鬼影现象，并在动态范围有着天然优势。

运算 - 编码

OPPO 对畸变矫正、图像超分、AI 炫彩在内的近 20 余种自研影像算法进行了全面升级。

存储

全链路色彩管理系统将采用 HEIF 格式来存储更多的色彩信息。

HEIF 格式采用更高效的视频压缩格式 HEVC/H.265，大小仅为 JPEG 50% 左右。

HEIF 格式最高支持 16bit 色深，图像质量更高，可融合 HDR、广色域。

除静态图像和 EXIF、I ICC 色彩特性文件等元数据外，HEIF 格式还可存储透明图层、景深信息，以及动画、连拍图像序列、视频、音频等。

相比于 JPEG 格式的 8bit 图像数据，HEIF 格式能配合对 HDR、色深等信息的封装，让 HEIF 格式记录和显示更鲜艳明亮、更鲜活生动的内容。

解码 - 渲染

OPPO 对系统解码到渲染的链路进行重构，解决安卓对于 10bit 图片拍摄不适配问题。

解码：对原生 8bit 图像解码器进行重构，研发出兼容 10bit 图片的解码方案。

内存数据：对原生内存数据进行改造，设计可处理 10bit 图像数据的全新内存存储结构。

渲染：增加适配入口，重新适配图像信息。

显示

OPPO 全链路色彩管理系统在屏幕调试、白点校准与色域管理等方面都有很高的标准。

在屏幕校准环节，OPPO 使用高精密度的光学仪器，采集屏幕原始数据，分析生成出高精度的 3D-Lut。在 3D-Lut 更新至手机的显示处理模块后，精细调整屏幕 Gamma 值、颜色范围，对更高阶的非线性属性、颜色串扰、色相、饱和度等几乎所有可能出现的显示校准问题进行修正。

OPPO 针对 sRGB 和 DCI-P3 色域统一使用 D65 作为白点的标准色温，保证不同色域内容色温的一致性，还实现了 DCI-P3 和 sRGB 图片的色域自适应。

在 DCI- P3 色域的屏幕上，针对 DCI-P3 图片，直接按照图片的内容显示，无需做处理。针对 sRGB 图片，如果未做色域映射，图片显示会过饱和，原因是 sRGB 的图片在映射 P3 屏幕时，色域被强行拉伸。OPPO 对 RGB 坐标数据做线性化和逆线性化两次处理，最终在 DCI-P3 屏上准确显示。

OPPO 全链路色彩管理系统实现了不同色域之间的正确转换映射。OPPO 表示，其未来会将色彩管理做成 SDK，开放给广大的第三方 App，提升 Android 生态的色域管理水平。

OPPO 色彩补偿系统 2.0

通过对全球色弱人群进行大规模定量和定性研究，OPPO 还对色彩补偿系统进行大幅升级，带来 OPPO 色彩补偿系统 2.0。

用户可以根据自身视觉情况选择对应的模式 , 采用准确度、精细度更高的色棋测试法对用户的色觉能力进行检测，然后结合前期获得的样本数据，寻找色彩表现力与色彩分辨度的最佳平衡点，从 765 种方案中，为使用者匹配色彩补偿的最优解。

OPPO Find X3 首先搭载

IT之家了解到，OPPO Find X3 系列将首先搭载 OPPO 全链路色彩管理系统。

在硬件先行的行业现状下，OPPO 发力色彩管理系统，也意味着其正在努力开辟手机新赛道，从拼硬件比参数的 “野蛮”竞争时代进入体验精细化时代。

5G 时代，用户对高质量视频和图片内容的需求越来越大，同时视频及社交平台也在逐步完善对广色域、高色深的视频图片内容的支持，因此需要完善的色彩管理系统以满足内容平台以及用户的需求。