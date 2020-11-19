马斯克：特斯拉是我唯一持有的上市公司股票

11 月 19 日消息，据国外媒体报道，特斯拉 CEO 马斯克今日在社交网络上表示，特斯拉（股票）是其唯一持有的上市公司股票。

为什么马斯克突然聊到这个？起因是这样的，有网友聊到特斯拉公司股票将被纳入标普 500 指数，他有啥感想。

马斯克引用了美国共同基金公司领航投资（Vanguard Group）创始人约翰 · 博格尔的一句话，“公司的意义在于产品和服务。它们（公司）本身没有意义，这些指数也没有意义。如果你喜欢一个公司的产品路线图，你应该买入并持有股票；如果你不喜欢，则应该卖出。”

马斯克随后补充，特斯拉（股票）是其唯一持有的上市公司股票。

马斯克此前也表达过类似的观点，自己基本上完全不做投资，如果他创立的两家公司（特斯拉和太空探索公司 SpaceX）破产了，他自己也会破产。

事实上，马斯克确实因为这两家公司差点破产。特斯拉成立于 2003 年，在其早期，马斯克是主要投资人，但马斯克同时也在经营太空探索公司 SpaceX，到 2008 年尾声的时候，两家公司差不多花光了马斯克所有的钱。

据马斯克传记《硅谷钢铁侠》记载，马斯克当时的妻子莱莉描述，马斯克当时看起来就像是死神，在死亡边缘徘徊。莱莉称，“他正在承受生理上的煎熬，他会在睡着的情况下，爬到我的身上开始尖叫。”

通过马斯克多方努力，特斯拉最终在 2008 年圣诞前夕完成了新一轮融资，再迟几个小时特斯拉可能就要宣布破产。当时马斯克只剩下几十万美元，甚至无法第二天给员工支付薪水。