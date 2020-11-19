召回大户特斯拉的 “美式”傲慢

从 “硬件升级”到 “召回”，理想汽车只用了 5 天。

而不久前的威马汽车召回事件，前后耗时 23 天，威马汽车将之定义为 “史上最快召回”。如果仅仅是简单对比，理想汽车无疑刷新了历史记录。

对于新造车势力来说，受限于工艺和新技术，召回是大概率事件。目前除了小鹏未有实际的召回经历之外，蔚来汽车、威马汽车以及理想汽车，包括外来者特斯拉，都遇到过召回。只不过，中国新造车势力和特斯拉表现出来的态度截然不同。

“惶恐”的造车新势力

11 月 1 日，理想汽车在媒体沟通会上宣布了针对前悬架下摆臂球销和底盘的 “免费升级”，其中前悬架下摆臂球销受力太低与理想 ONE 多次出现断轴事件有关系。

但理想汽车的措辞遭到质疑。一方面是理想汽车 CEO 李想公开承认 “升级肯定是因为产品有缺陷，我们是在行驶当中发生碰撞断掉的几率高于平均值。”而另外一方面，则是在一开始否认 “召回”，以 “免费升级”代替。

理想汽车销售服务副总裁刘杰强调，升级和那种忧郁车辆本身在行驶过程中出现故障和质量问题的召回，是不一样的。11 月 6 日，理想汽车最终宣布召回 10469 辆理想 ONE，占已交付车辆的将近 50%。

官方披露的信息显示，截至 2020 年 10 月 31 日，理想 ONE 累计发生了 97 起前悬架碰撞事故，其中前悬架下摆臂球头从球销脱出的情况超过 10 起，造成了理想汽车在碰撞之后断轴的严重事故。

除了断轴，理想 ONE 还曾出现 10 余起自燃事故，以及因底盘卷入异物所导致的相关质量问题。在宣布针对前悬架下摆臂球销的升级中，理想汽车也推出了对底盘的升级。

在受到强烈质疑后，理想汽车在 5 天后改口，从 “免费升级”变为 “召回”。召回当天，理想汽车还在官方渠道发布了一封致歉信，信中理想汽车表示 “做了深入的反思”后，“决定立刻启动主动召回程序”。

在接受新浪科技采访时，理想汽车销售服务副总裁刘杰表示，在完成硬件升级程序后，尚不可预测事故率是否会降低，因为在硬件升级后，事故率还与车主的驾驶有关系，比如与什么碰撞，碰撞的时速以及姿态，甚至是碰撞物的材质，都可能产生各种问题。

一位理想 ONE 车主在收到召回信息和看到道歉信后，“我不后悔买理想 ONE，至少我看到了态度，知错就改，值得信赖。”他告诉新浪科技。

而在理想汽车召回之前不久，威马汽车也经历了一次召回，也是威马汽车历史上第一次召回事件。

10 月 28 日，国家市场监管管理局发布公告称，日前，威马汽车制造温州有限公司决定自 2020 年 10 月 28 日起，召回 2020 年 6 月 8 日至 2020 年 9 月 23 日生产的，装备了电芯型号为 ZNP3914895A-75A 的动力电池的部分 2020 款威尔马斯特电动汽车，共计 1282 辆。本次召回范围内的车辆由于电芯供应商在生产过程中混入了杂质，导致动力电池产生异常析锂。极端情况下可能导致电芯短路，引发动力电池热失控并产生起火风险，存在安全隐患。

在召回前的 9 月 23 日，浙江温州一辆威马 EX5 自燃；10 月 5 日和 13 日凌晨，福建邵武两辆威马 EX5 发生自燃，其中一辆静止停放在路边，而另外一辆则是出于充电状态。

新浪科技从威马汽车内部了解到，在 10 月 5 日的自燃事件发生当晚，威马汽车就已经查询到该批次的电池存在问题，决定进行召回，并通过电话、OTA 等方式通知相关车主就近到门店更换电池包。

不过，召回通告发布的前一天晚上，又有一辆威马 EX5 在北京的力学研究所发生自燃并且产生爆炸。对此事件，威马仍处于调查过程中，尚未有结果公布，不知是否会再次引起新一轮的召回。

蔚来联合创始人、总裁秦力洪在接受新浪科技采访时也谈及了蔚来在 2019 年的召回，当时已经非常困难的蔚来还是把这笔钱掏了出来。根据蔚来 2019 年第二季度财报的披露，因为电池包搭载模组出现问题发生 4803 辆 ES8 的召回，在已销售车辆中占比过半，产生 3.39 亿元的召回成本。

“那时候我们多困难，但这笔钱我们还是生生从兜里掏了出来。”秦力洪告诉新浪科技。

官方统计数据显示，截至 2020 年 9 月底，中国已累计实施汽车召回 2119 次，召回缺陷车辆 8010.2 万辆，约占中国汽车保有量的 30%，位列全球第二名。而近 5 年时间，我国每年召回次数达到 227 次，几乎相当于平均每个工作日就发生一起召回事件。

可以说，在汽车领域召回已经是很常见的事情。但对于新造车势力来说，召回则意味着对新生品牌的动摇，对新能源消费者信心的打击，对企业成本带来压力以及影响尚未成规模的交付量。

蔚来和理想汽车，也是中国新造车势力应对召回的一个缩影。综合官方披露的数据，累计交付量最多的蔚来，也才超过了 6 万辆。剩余的威马、理想，不仅交付量规模小，还面临车型单一的问题，遭遇召回事件后，销量如果受到影响会进一步加大企业的生存压力。

相比较之下，特斯拉近期的一次召回事件，则引发了巨大的争议，甚至不亚于理想汽车的 “体面召回”。

傲慢的外来者

10 月 23 日，国家市场监督管理总局缺陷产品管理中心发布消息称，特斯拉汽车（北京）有限公司宣布，因前后悬架存在安全隐患，自 10 月 23 日起召回共计近 3 万辆进口 Model S 和 Model X 电动汽车。

据特斯拉披露的数据统计，截止 2020 年第三季度，Model S 和 Model X 在中国市场的销量已经超过 6 万辆。

不过，召回公告发布后，特斯拉的态度很快就转变了。随后特斯拉在递交给美国国家公路交通安全管理局的信件中表示：车辆无需进行召回，因为车辆悬架并不存在缺陷，出现损坏并非质量问题，而是车主使用不当所造成的。言外之意就是，特斯拉认为是中国车主驾驶不当导致悬架出现问题，并非车辆悬架本身存在质量问题，不会在中国以外地区进行召回。

在信中特斯拉表示：“由于 SAMR（国家市场监督管理局）和 DPAC（国家质检总局缺陷产品管理中心）认为相关车型需要被召回，特斯拉只能选择被迫自愿召回相关车辆，尽管特斯拉不同意上述机构的观点，但仍然选择了自愿召回方案。”

而这已经不是特斯拉在面对可能由质量问题而引起的事故中显露出 “无辜”姿态。今年，在多起 “驾驶失控”事故中，主角都是特斯拉车主，但特斯拉多给出 “车辆没有问题”、“车辆系统不存在故障”、“车主踩错刹车”等调查结果。

如果把时间拉回到 2019 年 4 月，一辆特斯拉老款 Model S 在上海某小区的地库内发生的自燃爆炸事故，则是震撼了所有的电动车主。

监控录像显示的记录时间为 4 月 21 日 20:15 分，视频中停放在画面最左侧的一辆白色特斯拉车底突然冒出白色烟雾，紧接着冒出大火将监控画面完全闪亮，大火围绕特斯拉周身迅速燃烧。大火被扑灭后，周围共有四辆车遭殃，周围墙体也遭到损坏。

一位已经离职的特斯拉员工告诉新浪科技，该事件最终特斯拉选择赔偿，金额在千万元左右。虽然被证实是电池引发的自燃，但搭载该批次电池的 Model S 最终没有被召回。

特斯拉而是采用另外一种方式解决了这个问题。对于装载该批次电池的 Model S，特斯拉随后通过 OTA 将车辆的电池电量锁定在原来的 70%，并限制了车辆的充电速度。

“直到目前，这批电池所涉及的车辆，在国内没有被召回，也就没有更换新的电池。”多位特斯拉员工告诉新浪科技。而据多家外媒的报道，特斯拉已经为美国为使用同一批电池的 Model S 更换了电池。

综合公开信息统计，自 2019 年 1 月以来，特斯拉在中国共进行过三次召回，均为 Model S 和 Model X 车型，累计召回数量将近 5 万辆，涉及的问题分别是气囊、转向机壳体上螺栓和前后悬架。

据一位特斯拉内部人士告诉新浪科技，此前特斯拉在电池、底盘上出现的问题，没有相应的召回案例。

如何捍卫安全底限？

来自重庆市计量质量检测研究院缺陷产品管理中心的乔飞表示，车企考虑的因素包括成本、品牌效应及社会舆论等，从而导致中国市场的汽车召回不甚理想。目前，缺陷调查仍是中国车辆产品实施召回的推动力。从近三年来看，中国的汽车召回规模远低于欧美国家，并且受监管部门的缺陷调查影响比较明显，被动召回的汽车数量占全年召回总数量的一半以上。本次特斯拉召回，就是在相关部门的强制干预下实施的被动召回。

他建议，中国的监管部门应科学设定违法成本，加大惩处力度，强化监管职能作用，用法律手段对不法企业进行惩处、教育、警示和威慑，捍卫安全底限。

另外，乔飞还认为，在风险评估方面中国应该与与国际上成熟的汽车市场深入交流，以实现风险评估的程序化、模块化和标准化，从而使风险评估与国际市场全面接轨，实现互认。

在此基础上，监管部门还应该大力构建国际信息系统，将车辆事故的基本情形、原因分析及相关缺陷调查等信息进行共享，实现数据共享和风险传递，并根据实际情况在相关市场，甚至是全球范围内协同发起召回，从而实现召回活动的无差别开展。“在信息互通的情况下，在大量确凿的数据面前，类似于特斯拉等车企的不当言论则不攻自破。”他说。

官方数据显示，特斯拉在今年前三个季度在中国市场的交付量超过 8 万辆，比蔚来、理想和小鹏汽车的总和还多。然而，特斯拉的社会责任还远远比不上销量。“特斯拉在中国没有社会责任部门。”一位已经离职的员工告诉新浪科技。

中国造车新势力在召回中显得越惶恐，就越显得特斯拉傲慢。