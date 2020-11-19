英伟达第三财季营收 47.26 亿美元：同比大增 57%

11 月 19 日消息，据国外媒体报道，已宣布拟 400 亿美元收购芯片架构设计商 Arm 的英伟达，发布了 2021 财年第三财季的财报，营收创下记录，净利润同比环比也均有大幅增长。

英伟达的财报是在当地时间周三发布的，财报显示，在截至 10 月 25 日的 2021 财年第三财季，英伟达营收 47.26 亿美元，较上一财年同期的 30.14 亿美元增加 17.12 亿美元，同比增长 57%；较上一财季的 38.66 亿美元增加 8.6 亿美元，环比增长 22%。

毛利润率方面，财报显示在美国通用会计准则下为 62.6%，高于上一财季的 58.8%，但不及上一财年同期的 63.6%；非美国通用会计准则下为 65.5%，高于上一财年同期的 64.1%，但不及上一财季的 66%。

营收同比大幅增长，英伟达第三财季的营业支出，同比也有大幅增加。财报显示在美国通用会计准则下，英伟达这一财季的营业支出为 15.62 亿美元，较上一财年同期的 9.89 亿美元增长 58%，但较上一财季的 16.24 亿美元有减少。

非美国通用会计准则下，英伟达第三财季的营业支出为 11.01 亿美元，较上一财年同期的 7.74 亿美元也有明显增加，也略高于上一财季的 10.35 亿美元。

净利润方面，财报显示在美国通用会计准则下为 13.36 亿美元，2020 财年第三财季为 8.99 亿美元，同比增长 49%；上一财季为 6.22 亿美元，同比增长 115%。非美国通用会计准则下为 18.34 亿美元，较上一财年同期的 11.03 亿美元增长 66%，较上一财季的 13.66 亿美元增长 34%。