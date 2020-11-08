曝英伟达 RTX 30 系列新卡在明年 2 月 / 3 月之前供应有限

IT之家 11 月 8 日消息 据外媒 HardWareTimes 今日报道，多个消息来源向其表示，英伟达的 RTX 30 系列图形卡将继续限量供应，而且这种情况将一直持续到 2021 年 2 月底或 3 月初。

外媒表示，他们通过深挖了几个事件，并询问了一些董事会合作伙伴以及英伟达方面的消息人士，均得到了类似的答复。

IT之家了解到，此前评测者 @CapFrameX 就爆料称，可靠来源称英伟达 RTX3000 系列显卡的供应情况在明年三月之前都无法有所好转。

外媒指出，虽然供应方将从下个月开始改善这种现象，但直到明年 2 月前库存仍将非常有限，预计 3 月份情况可恢复正常，而具体时间可能会相差一周左右。

供应短缺的原因有两个：一些原始设备制造商声称，这是由于三星代工厂的 8nm 产能有限，而其他 OEM 则认为，这是三星产量不佳和美光 GDDR6X 芯片短缺的综合结果。

此外，AMD 方面似乎也并不好过，昨日有消息称，AMD 方面 GPU 芯片备货并不足以满足强烈的用户需求。而如果 AMD 能够有足够的备货，可能将有三个月的时间以攻占英伟达显卡市场的份额。

对此外媒也表示，虽然 AMD 方面供应相对也是紧缺，但预计在正式发售两周后将有更多备货。但无论如何，AMD 新卡尚未发生，谈市场份额还尚早。