Mac 图片后期软件 Pixelmator Pro 发布 2.0 版，支持 M1 处理器

IT之家 11 月 19 日消息 知名图片后期软件 Pixelmator Pro 今日正式发布 2.0 版，软件从底层全新设计，支持 M1 处理器，全面支持 macOS Big Sur。

据IT之家了解，全新的 Pixelmator Pro 2.0 基于苹果专属的 Metal 代码构建，所以可以利用 M1 芯片的统一内存架构，为用户带来更快、更灵敏的图片编辑体验。在搭载 M1 处理器的电脑上，软件可以充分利用 16 核神经运算引擎（Neural Engine），利用机器学习算法来进行 ML 超分辨率放大等操作，提速可达 15 倍。2.0 新版本不仅仅支持 M1 处理器，旧款英特尔平台同样适用。

全新的 Pixelmator Pro 2.0 能够以非常便捷、智能的方式实现元素擦除、颜色替换等操作，白平衡调整同样能够利用机器学习算法，来自动修复颜色错误。此外，软件目前已支持超过 600 款数码相机的 RAW 文件解析，支持 SVG 格式的剪贴画创作。

苹果 M1 处理器发布后，惊人的性能提升令人印象深刻。摄影师、设计师一直是苹果工作流程的忠实用户，Pixelmator Pro 这类专业软件在支持 M1 处理器后，用户在苹果生态内进行专业创作的体验，又会进一步得到提升。