新合作可让智能手机给手写笔无线充电：电池可以做更大

IT之家 11 月 20 日消息 NFC 论坛和通用触控笔计划（USI）宣布合作，允许移动设备对触控笔进行无线充电。

此次合作将允许硬件制造商将 NFC 论坛新的无线充电规范 (WLC)整合到符合 USI 标准的产品中，使其能够轻松地在旅途中为手写笔充电。NFC 论坛在今年早些时候发布了 WLC 标准，详细介绍了通过近场通信（NFC）充电的好处。

其中一个最大的好处是，集成了 NFC 论坛 WLC 的设备有更多的空间来放置其他组件，包括更大的电池。传统的无线充电需要专用的线圈，占用空间。利用 WLC，制造商不必担心容纳这些线圈，这在小型设备中是很重要的。

唯一的缺点是 NFC 论坛的 WLC 的最大输出功率为 1W。对于拥有小电池的手写笔来说，这应该不是什么问题。但对于智能手表和健身追踪器等含有较大电池的设备来说，可能会使得充满电比较慢。

IT之家了解到，NFC 论坛的 WLC 使用 13.56MHz 的基频，并利用 NFC 通信链路来控制功率传输。充电有两种模式：静态模式和协商模式。静态模式使用标准射频场强，并提供一致的功率水平。协商模式使用更高的射频场，支持 250、500、750 和 1000 毫瓦四个功率传输等级。

目前还不清楚哪些新设备将包含 NFC 论坛的 WLC 标准，但我们可能会在明年某个时候看到配备该技术的产品。