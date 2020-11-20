小米 POCO M3 渲染图曝光：背面设计亮眼，6000mAh 大电池

IT之家 11 月 20 日消息 小米 POCO M3 的发布会将于 11 月 24 日在欧洲举行，除了名字之外，该公司还没有透露任何关于该智能手机的信息。近日，POCO M3 的配置被泄露，显示该手机将配备 6.53 英寸 FHD + 水滴显示屏，搭载高通骁龙 662 SoC，以及三颗后置摄像头等。现在该机的外观也已曝光，渲染图是由爆料人 Ishan Agarwal 提供给外媒 91Mobile。

POCO M3 的设计在图片中得到了完全的展示（见上图），揭示了水滴形显示屏、三后置摄像头系统以及背面独特的双色处理。

从上面的渲染图可以看出，POCO M3 采用了一个水滴形的凹槽来放置自拍摄像头，还有一个略大的下巴。侧面安装的指纹传感器就在边框右侧的音量按键下方，左侧是 SIM 卡托盘。POCO M3 的背面更吸引人，采用了独特的双色处理。在面板的上半部分有一个大的黑色矩形块，在其中我们看到 POCO 的标志和另一个矩形模块，容纳了三个摄像头和 LED 闪光灯。渲染图还显示，这款手机将有黑色、黄色和蓝色三种颜色可选。

从IT之家目前了解到的情况来看，POCO M3 将采用 6.53 英寸 FHD + 显示屏，并将搭载高通骁龙 662 芯片组，搭配 4GB 内存。该机将搭载 6000mAh 大电池，并支持 18W 快充。摄像头方面，POCO M3 将提供 4800 万像素的主传感器，其余摄像头传感器和存储容量的细节仍处于保密状态。

值得一提的是，小米 POCO M3 似乎是国行版 Redmi Note 9 4G 的海外机型，配置类似。