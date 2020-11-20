腾讯 Robotics X 实验室机器狗 Jamoca 首亮相，可挑战高难度梅花桩

IT之家 11 月 20 日消息 今天腾讯公布了其在移动机器人研究方面的新进展：四足移动机器人（机器狗）Jamoca 和自平衡轮式移动机器人首次对外亮相。

据介绍，Jamoca 是国内首个能完成走梅花桩复杂挑战的四足机器人，而自平衡轮式移动机器人的相关研究成果还入选了机器人行业的顶级会议 IROS 2020。这两项进展均来自腾讯 Robotics X 实验室，属于移动方向上的技术突破，也是机器人最基础的能力之一。

腾讯介绍，这个四足移动机器人 Jamoca 的本体基于外部提供的硬件平台进行改造，重量约 70kg，长 1.5m，宽 0.5m，站立高度 0.75m。Robotics X 为其自主研发了感知、规划和控制算法，并突破性地实现了机器狗的全系统能力，感知、规划和控制能力不仅做到技术上的高标准，还达到了配合上的高度协同。

目前，Jamoca 已经可以实现行走、小跑和跳跃等步态，也成功的完成了自主定位、避障，以及更加进阶的自主行走台阶、梅花桩等挑战目标。

从 Jamoca 挑战的结果看，腾讯 Robotics X 实验室已经达到了极高的技术标准——误差 1 厘米内的感知定位、根据环境进行的 10 毫秒级路线规划、基于动力学的 1KHz 实时力矩控制、梅花桩中心点 1 厘米内的落脚误差，以及全系统的高度协同。

IT之家了解到，现阶段 Jamoca 主要用于实验室内部科研实验。它的在线环境感知、最优运动规划和实时运动控制等能力，未来将帮助其他产品更好地适应复杂的现实环境。