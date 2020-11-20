苹果目前是台积电 5nm 工艺唯一客户，产能利用率未超过 90%

11 月 20 日消息，据国外媒体报道，此前的报道中，曾多次出现台积电 5nm 工艺产能紧张，众多客户在排队等待获得产能的消息，但研究机构最新给出的情况看起来并非如此。

研究机构表示，在 9 月 15 日开始不能继续为华为代工芯片之后，苹果就成了台积电 5nm 工艺唯一的客户，苹果也是目前唯一一家利用台积电 5nm 工艺的厂商。

从外媒的报道来看，在不能为华为代工芯片之后，虽然苹果又增加自研 Mac 处理器和服务器加速器的订单，但台积电的 5nm 工艺并未因此而满载，产能未得到充分利用，研究机构预计今年下半年的产能利用率在 85% 到 90%。

对于 2021 年，研究预计仍不会满载，苹果的订单和 AMD 的少量订单，仍会使台积电 5nm 工艺的产能利用率维持在 85%-90%。

但研究机构也预计，随着更多的客户开始利用 5nm 工艺，台积电 5nm 工艺的产能及产能利用率，都会有提升。

研究机构就表示，从 2021 年底到 2022 年，联发科、英伟达、高通等厂商都将开始大规模利用 5nm 及 4nm 工艺，英特尔第一批外包的 5nm CPU 预计也会在 2022 年开始生产，巨大的代工需求将推动台积电扩大 5nm 工艺的产能。