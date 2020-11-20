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苹果向 iPhone 12 系列推送 iOS 14.2.1 正式版更新：修复 mini 锁屏等问题

2020/11/20 6:30:34 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家11月20日消息 今天，苹果发布了 iOS 14.2.1 的正式版更新。值得注意的是，该更新目前仅针对 iPhone 12 系列可用，此次更新解决了 iPhone 12 系列新机的近期反馈较多的几个 bug。

通过官方公告来看，iOS 14.2.1 主要修复了 iPhone 12 以下问题，但不排除还有其他小更新的部分：

  • 可能无法收到部分彩信

  • 在听 iPhone 音频时 Made for iPhone （MFI）助听设备可能存在的音质问题

  • iPhone 12 mini 上的锁定屏幕可能无响应

  • 部分双 SIM 卡设备可能失去蜂窝网络连接

iOS 14.2.1 更新现已提供下载，所有符合条件的设备都可以在“设置”中进行OTA下载。要访问新软件，请进入“设置”>“通用”>“软件更新”。

上周日，外媒称有相当多的 iPhone 12 mini 用户在收到手机后反映了锁屏灵敏度问题。大多数用户在使用拇指从锁屏底部向上滑动解锁设备时，或者在锁屏上按下手电筒或相机按钮时，显示屏并不总是能识别按下或向上滑动解锁。使用其它手指似乎会好一点，另外一旦 iPhone 12 mini 解锁，灵敏度问题就会消失。

同样也是上周日，外媒表示有部分 MFi 助听器的用户反映，他们的音频设备与 iPhone 12 配合使用时存在一些问题 , 包括出现静电噪音以及配对困难的问题。

苹果在 11 月 5 日发布了 iOS 14.2 和 iPadOS 14.2 的正式版更新，但 14.1 可适用于 iPhone 6s 及更新机型。

iOS 14.2 是 iPhone 12 系列发售后的第一个 iOS 正式版更新。iOS 14.2 带来了 100 多个全新表情符号。同时，AirPods 的优化电池充电可通过减少 AirPods 完全充电的时间，来减缓电池老化速率。

如需了解 Apple 软件更新的安全性内容，请访问此网站：

https://support.apple.com/kb/HT201222

1、iOS 14/iPadOS 14开发者预览测试版描述文件：点此下载

2、iOS 14/iPadOS 14公开测试版描述文件：点此下载

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关键词：苹果iOSiPhone

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