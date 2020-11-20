苹果向 iPhone 12 系列推送 iOS 14.2.1 正式版更新：修复 mini 锁屏等问题

IT之家11月20日消息 今天，苹果发布了 iOS 14.2.1 的正式版更新。值得注意的是，该更新目前仅针对 iPhone 12 系列可用，此次更新解决了 iPhone 12 系列新机的近期反馈较多的几个 bug。

通过官方公告来看，iOS 14.2.1 主要修复了 iPhone 12 以下问题，但不排除还有其他小更新的部分：

可能无法收到部分彩信

在听 iPhone 音频时 Made for iPhone （MFI）助听设备可能存在的音质问题

iPhone 12 mini 上的锁定屏幕可能无响应

部分双 SIM 卡设备可能失去蜂窝网络连接

iOS 14.2.1 更新现已提供下载，所有符合条件的设备都可以在“设置”中进行OTA下载。要访问新软件，请进入“设置”>“通用”>“软件更新”。

上周日，外媒称有相当多的 iPhone 12 mini 用户在收到手机后反映了锁屏灵敏度问题。大多数用户在使用拇指从锁屏底部向上滑动解锁设备时，或者在锁屏上按下手电筒或相机按钮时，显示屏并不总是能识别按下或向上滑动解锁。使用其它手指似乎会好一点，另外一旦 iPhone 12 mini 解锁，灵敏度问题就会消失。

同样也是上周日，外媒表示有部分 MFi 助听器的用户反映，他们的音频设备与 iPhone 12 配合使用时存在一些问题 , 包括出现静电噪音以及配对困难的问题。

苹果在 11 月 5 日发布了 iOS 14.2 和 iPadOS 14.2 的正式版更新，但 14.1 可适用于 iPhone 6s 及更新机型。

iOS 14.2 是 iPhone 12 系列发售后的第一个 iOS 正式版更新。iOS 14.2 带来了 100 多个全新表情符号。同时，AirPods 的优化电池充电可通过减少 AirPods 完全充电的时间，来减缓电池老化速率。

如需了解 Apple 软件更新的安全性内容，请访问此网站：

https://support.apple.com/kb/HT201222

1、iOS 14/iPadOS 14开发者预览测试版描述文件：点此下载



2、iOS 14/iPadOS 14公开测试版描述文件：点此下载

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《苹果iOS描述文件下载大全 & 完全使用攻略：玩测试版/限制升级……必备》

《IT之家精华：苹果iOS系统发布/固件下载/升级更新大全表》