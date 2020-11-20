沃尔沃首款纯电车型 XC40 Recharge 上市，售价 35.7 万元

IT之家 11 月 20 日消息 在今日举办的 2020 广州车展上，沃尔沃正式发布 XC40Recharge 纯电动车，P8 纯电四驱智雅运动版售价 35.7 万元，明年交付。

新车外观设计延续了燃油版的风格，但是中网改为一体造型，极具辨识度。

根据微博 @汽车洋葱圈消息，新车搭载前后双永磁电机，最大输出功率 300 kW（约合 408 马力），峰值扭矩达到了 660 牛 · 米，WLTP 标准下续航里程为 400km，0-100km/h 加速时间可达 4.9 秒。此外，XC40 Recharge 配的是 71kWh 的宁德时代 523 电池，官方提供 8 年或 16 万公里的质保。

新车左侧增加充电接口，其中快充 40 分钟可从 0% 充至 80% 电量，11kW 家用交流充电桩则需要 8 个小时充至 80%。车身尺寸方面，沃尔沃 XC40 Recharge 长宽高分别为：4425×1863×1651mm，轴距为 2702mm。

据IT之家了解，此前 9 月 26 日开幕的第十六届北京国际车展中，沃尔沃 XC40 Recharge 也有亮相，并启动盲订。针对纯电动出行，沃尔沃汽车为 XC40 Recharge 的首任车主特别推出五大权益保障，包括终身免费充电、终身免费流量、终身免费保养、终身免费质保、终身免费道路救援。

本次沃尔沃新车的发布，邀请华晨宇为 XC40 Recharge 代言人。今日的广州车展，华晨宇身穿纯白套装，搭配双层吊坠项链出席沃尔沃发布会，并现场接受记者采访，进入座舱体验。

此前据IT之家报道，XC40 Recharge 新一代智能互联系统基于谷歌原生系统打造，在安全性、稳定性、开放性、兼容性等方面具有优势。

针对中国用户使用习惯，新一代智能互联系统还集合了华为、天猫、高德地图、科大讯飞、腾讯等服务伙伴的软件支持，应用大数据和云技术，实现用户场景和体验的无缝对接。用户可以通过登录各个 App 账号的方式，将车载软件与移动端数据进行同步，满足每一位用户使用习惯，打造快速精准、便捷高效的车内智能生态系统。

采用的科大讯飞语音控制系统利用人工智能算法，具有深度学习能力。不仅可以识别主副驾驶双区域语音，准确理解用户意图，在任何场景下都可随时唤醒。

▲沃尔沃 XC60 Recharge | 图片来自沃尔沃官网

沃尔沃 Recharge 家族包含插电式混合动力和纯电动车型。XC40 Recharge 基于 CMA 架构，有着成熟的空间设计，完美实现从燃油车到纯电车的过渡。此外，SPA 架构的都是插混，包括了 S60 Recharge、XC60 Recharge、S90 Recharge、XC90 Recharge。沃尔沃 XC40 Recharge 的发布，凭借 35.7 万元的售价，加上官方提供的可靠保养服务，进一步丰富了目前的纯电动车市场，为消费者提供多样选择。