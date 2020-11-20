【IT之家评测室】科大讯飞录音笔 B1 体验：小巧便捷，功能丰富

在如今这个信息爆炸的快节奏时代，人们随时随地都要做好接受、记录、处理大量信息的准备，会议记录、同事交流、听取报告、商务洽谈…… 在诸多的事务中，关键信息可能一闪而过，没来得及记下就错过了，这时候你可能会感叹人的大脑不够用，但其实，你只需要一支智能好用的录音笔就够了。



11 月初，科大讯飞上市了一款智能录音笔 B1，支持语音转文字、实时在线编辑、翻译等智慧功能。这样一款录音笔是否好用，能否满足职场人士记录信息的需求呢？IT之家目前已经拿到了这款科大讯飞智能录音笔 B1，现在就通过评测和大家一探究竟。

一、外观设计：小巧玲珑，商务风格

科大讯飞智能录音笔 B1 的外观为银黑色，采用圆润的长方体设计，产品本身小巧玲珑，简洁低调，妥妥的商务风格。

录音笔 BI 的正面为圆润的弧面，内嵌一道长条状的黑色玻璃贴片，上下各有一个麦克风，贴片的顶部还有一个录音指示灯。这道抛光贴片为录音笔的设计增添了一丝活力，让机身看起来不显单调。

录音笔的左侧有一枚电源按键和电源指示灯，顶部为录音键，底部则为一处 USB Type-C 的接口。B1 的侧面有一圈前后盖板的接缝，IT之家觉得，如果为一体化机身，会更显精致。

科大讯飞智能录音笔 B1 的背面最大特点是拥有一个背夹，在使用时方便用户夹在衣襟或书本等其他物件上，加上其整体典雅低调的设计，在一些商务场合夹着出镜毫无违和感，更方便小伙伴们随时随地开启录音。

和录音笔机身不同，背夹部分为金属材质，牢固可靠，夹柄可张开的程度对于夹住随身的大部分物品也是足够的。

总体来说，科大讯飞智能录音笔 B1 外观造型小巧轻盈，有满满的商务科技风，很适合职场商务人士用于记录信息使用。

二、功能体验：语音转写功能丰富

科大讯飞智能录音笔 B1 需要配合手机端 App 联动使用，和手机连接时候，用户只需要长按录音笔电源键 2 秒，然后在手机《讯飞听见》App 的 “连接设备”页面进行设备搜索，找到设备后点击连接即可，过程非常简单。

连接完成后，你就可以在手机端实时查看录音笔 B1 的状态，如设备存储剩余空间、电量、固件版本等。

科大讯飞智能录音笔 B1 拥有 32GB 的本地存储和 10GB 云存储方案，对于日常录音使用来说是完全够用的。

1、录音实时转写文字

当需要录音时，你只需要按下录音笔顶部的录音键，设备就会开始录音，与此同时，《讯飞听见》App 的功能界面也会切换到听音转文字的界面，上面文字框展示文字转写的情况，下方音频框则是同步录音的进度。

IT之家播放了一段近期制作的 iPhone 12 系列上手视频，让科大讯飞录音笔 B1 进行实时录音和转写文字，功能测试地点为某咖啡厅，周围是略有嘈杂人声的环境。

从结果来看，科大讯飞录音笔 B1 录制的人声清晰，环境噪音虽然也有拾取，但音量明显比现实降低了一级。这主要得益于 B1 搭载的 Knowles 双麦克风阵列，以及深度定制端 + 云的降噪拾音算法，从而实现 360° 全向收音，因此能够录出清晰的人声。

而在转文字的准确性上，讯飞录音笔 B1 的表现也不错。视频中主播口播语速较快，并且有语气词、连音等情况，而 B1 能够做到转写的文字语义基本通顺准确，虽然在一些含糊的发音上仍有错误，但属于正常情况，在如此大段快速的识别下，讯飞录音笔 B1 已经很厉害了。

2、实时在线编辑功能

在《讯飞听见》App 上，录音初次转写后，你还可以将录音上传到云端，在云端 AI 的加持下进行实时在线编辑，编辑后可以过滤文稿中的语气词，还可以进行对话角色的分离，甚至可以匹配不同的行业进行专业名词的纠正。

IT之家先以上面的那段音频转写的文字测试在线编辑的功能，在线编辑之后，文字的准确性确实明显提高，“IT之家”不再是 “IT支架”了，“五 g”手机也变成了 “5g”手机，原来文字中的一些语气词也被去掉了。

深度转写后，可能会出现原来转写正确的文字被转写错误了，例如 “iPhone 12 mini”被转成了 “iPhone 12 米米”，但这种情况几率较小。

很多时候，我们录音的对象并不是一个人，讯飞录音笔 B1 的实时在线编辑也加入了角色分离功能。IT之家找了一段《三国演义》中的名场面让录音笔 B1 识别，然后用实时在线编辑进行角色分离，结果如下：

可以看到，讯飞录音笔 B1 成功将两个对话人的转写文字分离了出来，中间虽然不可避免会存在一些分离错误的情况，但整体看下来是通顺流畅的，可以为用户后期理解、编辑节省许多时间。

实时在线编辑的一个重要应用，就是如果你只是打开录音笔，而手机不在身边，或没打开《讯飞听见》App，那么录音笔录取的音频会在你下次打开 App 的时候自动同步，这时候，你使用实时在线编辑的功能，就可以将录音的内容转成文字同步出稿，你只需要稍加润色修改，就可以完成稿件，非常方便。

3、边转写，边同声传译

除了能实时转文字，讯飞录音笔 B1 还能一边录音一边翻译一边转文字，这个功能就比较厉害了。

IT之家在同样场景下也录了一段演示视频：

可以看到，讯飞录音笔 B1 在转写的同时还将英文翻译成了中文，从结果上看，无论英文转写还是中文翻译，都能够做到语义通顺，对于不懂英文的用户来说，大体看下来也能听懂这段话说的大概是什么意思。

4、远程控制录音

因为讯飞录音笔 B1 和《讯飞听见》App 之间出色的联动效果，配合手机端，录音笔 B1 还可以实现远程控制录音。

例如录音笔在会议室，而用户人在另外一处的办公室，拿出手机，在《讯飞听见》App 上就可控制录音笔进行录音，还可查看录音笔的转写情况。

当然，由于手机和录音笔之间是通过蓝牙进行连接的，所以这个 “远程”也是有距离限制的，IT之家测试大概在 10 米左右，超过了一定距离，手机和录音笔断连了，也就无法远程控制了。

三、总结：高性价比的职场效率小工具

作为IT之家编辑一枚，汐元在参加发布会、采访时确实经常需要录音以做后续写稿的素材，科大讯飞智能录音笔 B1 在功能和体验上可以很好地契合汐元的需求，尽管在语音转写等功能的准确性方面仍有瑕疵，但在目前 AI 技术的整体水平来看，B1 的表现已实属不错。

同理，对于工作、学习中需要录音的小伙伴来说，这款录音笔也可以成为你的得力帮手。结合其369元相对亲民的售价，更可以成为一款高性价比的职场效率工具。