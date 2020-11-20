星球大战作者：迪士尼拖欠版税，他们没为《异形》系列付一分钱

系列小说《星球大战（Star Wars）》作者艾伦 · 迪安 · 福斯特（Alan Dean Foster）称，迪士尼（Disney）还没有付给他版税。据福斯特透露，迪士尼还要求他签署一份保密协议，然后迪士尼才同意与他交谈。

福斯特在一封发表于美国科幻与幻想作家（Science Fiction and Fantasy Writers of America）协会的信中写道：“你们仍在继续无视我的代理人提出的要求，你们仍在继续无视来自 SFWA 提出的质疑，你们仍在继续无视我的法律代表。我知道，这是大型公司经常做的事情。无视人们的请求和质询，希望质疑者自己走开、或者死亡。但是，我还在这里，我有权要你们还钱！”

福斯特以乔治 · 卢卡斯（George Lucas）为笔名，撰写了小说《星球大战：新希望（Star Wars： A New Hope）》，这本小说发行于 1976 年，一年后同名电影上映。他还出版了《星球大战》的续集《心灵之眼的碎片（Splinter of the Mind’s Eye）》。2012 年，迪士尼收购了卢卡斯影业（Lucasfilm），据福斯特说，迪斯尼已经停止支付他的版税。去年，迪士尼收购了 20 世纪福克斯公司（20th Century Fox），随之获得了福斯特其他一些小说的版权：《异形》、《异形 2》、《异形 3》。然而据福斯特透露，迪士尼没有为《异形》系列小说付过一分钱。

迪士尼则表示，他们与福斯特和他的经纪人就《异形》系列书籍进行了为期一年多的谈判，这也是他们第一次听说《星球大战》系列小说会成为争论的焦点。据迪士尼称，他们最后一次沟通是在 3 月份，迪士尼要求进行会面，但没有收到回复。迪士尼将保密协议（NDA）视为谈判的标准做法。

根据 SFWA 主席玛丽 · 罗宾妮特 · 科瓦尔（Mary Robinette Kowal）的说法，迪斯尼认为当它收购卢卡斯影业和 20 世纪福克斯公司时，他们购买的是合同版权，但没有法律义务为福斯特的作品支付报酬。科瓦尔写道：“如果我们听之任之，它将开创一个先例，从根本上改变版权和合同在美国的运作方式。如果出版商想要撕毁合同，他们只需要把书卖给兄弟公司就行了。”迪士尼拒绝就这一说法发表评论。

这已经不是迪士尼第一次因版权其他人发生冲突了。迪士尼一直在游说国会延长版权保护期，其中部分原因是为保护他家的吉祥物米老鼠。迪斯尼大力游说由桑尼 · 波诺（Sonny Bono）1998 年提出的《版权期限延长法案（Copyright Term Extension Act）》，如果该法案没有通过，米奇就已经进入公共领域了。