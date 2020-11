星球大战作者：迪士尼拖欠版税，他们没为《异形》系列付一分钱

系列小说《星球大战(Star Wars)》作者艾伦 · 迪安 · 福斯特(Alan Dean Foster)称,迪士尼(Disney)还没有付给他版税。据福斯特透露,迪士尼还要求他签署一份保密协议,然后迪士尼才同意与他交谈。

福斯特在一封发表于美国科幻与幻想作家(Science Fiction and Fantasy Writers of America)协会的信中写道:“你们仍在继续无视我的代理人提出的要求,你们仍在继续无视来自 SFWA 提出的质疑,你们仍在继续无视我的法律代表。我知道,这是大型公司经常做的事情。无视人们的请求和质询,希望质疑者自己走开、或者死亡。但是,我还在这里,我有权要你们还钱!”

福斯特以乔治 · 卢卡斯(George Lucas)为笔名,撰写了小说《星球大战:新希望(Star Wars: A New Hope)》,这本小说发行于 1976 年,一年后同名电影上映。他还出版了《星球大战》的续集《心灵之眼的碎片(Splinter of the Mind’s Eye)》。2012 年,迪士尼收购了卢卡斯影业(Lucasfilm),据福斯特说,迪斯尼已经停止支付他的版税。去年,迪士尼收购了 20 世纪福克斯公司(20th Century Fox),随之获得了福斯特其他一些小说的版权:《异形》、《异形 2》、《异形 3》。然而据福斯特透露,迪士尼没有为《异形》系列小说付过一分钱。

迪士尼则表示,他们与福斯特和他的经纪人就《异形》系列书籍进行了为期一年多的谈判,这也是他们第一次听说《星球大战》系列小说会成为争论的焦点。据迪士尼称,他们最后一次沟通是在 3 月份,迪士尼要求进行会面,但没有收到回复。迪士尼将保密协议(NDA)视为谈判的标准做法。

根据 SFWA 主席玛丽 · 罗宾妮特 · 科瓦尔(Mary Robinette Kowal)的说法,迪斯尼认为当它收购卢卡斯影业和 20 世纪福克斯公司时,他们购买的是合同版权,但没有法律义务为福斯特的作品支付报酬。科瓦尔写道:“如果我们听之任之,它将开创一个先例,从根本上改变版权和合同在美国的运作方式。如果出版商想要撕毁合同,他们只需要把书卖给兄弟公司就行了。”迪士尼拒绝就这一说法发表评论。

这已经不是迪士尼第一次因版权其他人发生冲突了。迪士尼一直在游说国会延长版权保护期,其中部分原因是为保护他家的吉祥物米老鼠。迪斯尼大力游说由桑尼 · 波诺(Sonny Bono)1998 年提出的《版权期限延长法案(Copyright Term Extension Act)》,如果该法案没有通过,米奇就已经进入公共领域了。