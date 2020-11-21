LHDC 让安卓也能享受空间音频：部分 HiFi 设备已经获得支持

IT之家 11 月 21 日消息 LHDC 蓝牙音频方案提供商盛威科技（Savitech），今日在北京莫斯科餐厅召开冬季媒体恳谈会，邀请了诸多手机厂商负责人，以及 HiFi 耳机领域的大佬。根据微博 @耳机吧羊驼、@xoqiu 等网友的消息，LHDC 协议目前已获得 AQS、HWA、Hi-Res 三项权威认证。该协议经过了多年的研发，目前已经针对性支持 TWS 耳机、多声道音箱、空间音效等产品，玩儿法多样。值得注意的是，之前在苹果 AirPods Pro 上的 AR 虚拟空间音频功能，通过未来的 LHDC 协议以及芯片，也能在安卓设备上得到支持。

根据知名 HiFi 博主 @徐大大大为的消息，LHDC 协议目前已经在诸多高端、HiFi 产品上获得应用，如 Astell&Kern、麦景图、铁三角、HiFiman、森海塞尔，也有漫步者、小米、华为、OPPO、节奏坦克等消费级产品上得到支持。

据IT之家了解，目前流行的高清蓝牙协议有苹果自家的 AAC、高通的 APT-X、索尼的 LDAC 等，以及盛威科技目前主推的 LHDC。目前 LHDC 协议经过多年研发，已经基本成熟，既可以提供高达 900Kbps 的码率满足高解析、多声道音乐，也可以提供 LHDC-LL 低延迟模式，最低可达 80 毫秒，满足游戏需求。

不仅如此，LHDC 协议目前能够做到广泛的跨平台兼容，能够支持多家厂商的芯片方案，在多种设备上都能享受到高品质的蓝牙音质。

据了解，目前小米 10，小米 10Pro，红米 K30Pro 已经支持 LHDC 协议的发射。

LHDC 方案研发者盛威科技（Savitech）成立于 2010 年，专精于模拟、混合信号和集成电路设计研发，USB 音频方案得到了广泛应用。公司于 2015 年进入无线音频领域，研发高清蓝牙编解码器。