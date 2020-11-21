电子地图 “神仙打架”：百度与四维图新互诉侵权

11 月 20 日晚间，四维图新发布公告称，公司与百度旗下三家公司（百度网讯、百度在线、百度云）的著作权侵权及不正当竞争纠纷案于 11 月 19 日由北京知识产权法院一审宣判，百度三家公司被判连带赔偿四维图新经济损失 6450 万元，以及合理支出 926597.5 元，合计 6542.66 万元。

值得一提的是，这也是截至目前中国软件著作权最大判赔额。

四维图新在公告中表示，公司与百度网讯、百度在线自 2009 年开始在电子地图数据领域开展商务合作，并于 2013 年进一步达成《合作协议》，合同有效期至 2016 年 12 月 31 日。合同到期后，双方没有续约。然而，百度网讯、百度在线联合其关联企业百度云在《合作协议》终止后，仍然继续使用四维图新提供的电子地图通过电脑终端、手机终端等途径向公众提供电子地图产品，以及超出原有合同范围在车载相关应用上提供电子地图。

四维图新还表示，本次判决为一审判决结果，存在被告不服本判决上诉的可能，若被告未在法定期限内上诉，则本次判决生效。目前对公司利润产生积极影响。公司将根据事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

对于一审判决结果，百度方面表示：“百度地图将提起上诉，此前我们已对四维图新侵犯百度地图著作权及不正当竞争行为提起了诉讼，并获得法院受理，以维护我方正当权益，维护地图行业竞争秩序。我们始终尊重并保护著作权，遵循合法合规的原则开展商业经营。”

百度公司以侵犯著作权及不正当竞争为由，将北京四维智联科技有限公司、北京四维图新科技股份有限公司诉至法院，要求被告立即停止侵犯百度电子地图作品著作权及不正当竞争行为，并在权威媒体中刊登声明以及赔偿 9000 万元经济损失。

百度地图目前是中国最大的智能化位置服务平台，百度公司诉称四维图新旗下的 “图吧”“图吧导航” 未经百度公司许可，使用原告享有著作权的地图作品。百度公司认为，被告行为不但构成著作权侵权，还严重破坏了市场竞争环境，已经构成不正当竞争。

目前，此案正在进一步审理中。

11 月 16 日，IDC 刚刚发布了中国高精度地图市场研究报告。百度拿下 29.35% 的市场份额，位列第一；四维图新以 21.7% 的市场份额，屈居第二。

报告称，2019 年，中国高精度地图市场开始进入各大厂商进一步抢滩布局的一年。

此番，冠亚军 “互诉侵权”，也为激烈的市场竞争再添佐证。

抢食四维图新，百度成为特斯拉地图数据服务商

根据四维图新的表述，自特斯拉 2014 年入华至今日，四维图新一直为特斯拉全系车提供地图产品。

然而到了今年 1 月 17 日，特斯拉和百度共同宣布，特斯拉地图数据服务商将更换为百度地图，特斯拉导航系统将基于百度地图数据服务全新发布。

公开资料显示，百度地图已组建了国内规模最大、AI 技术最强的数据采编团队，不仅拥有高精地图采集车、高精全景一体化采集车、高精停车场采集车、骑行采集车共 300 辆专业采集车，还拥有室内图采集背包、全景采集背包、全景采集无人机在内的专业采集设备。目前百度地图道路覆盖里程已超 1000 万公里，在全球范围内拥有超 1.5 亿 POI，覆盖 95% 国内城市的街道全景。

据了解，百度地图此次与特斯拉达成合作，将为特斯拉提供中国境内的地图数据服务。此次百度地图国内首发 SVG（Scalable Vector Graphics）API，为特斯拉提供底图展示、实时路况、POI 检索等地图数据服务。

基于此，特斯拉车主可以享受覆盖中国境内全部城市的实时路况服务，路况实时更新，高效避堵有保障。让人惊喜的是，百度地图提供的服务支持画质无损的自由缩放，且图标皆可随底图 360 度任意旋转，使用体验可谓相当流畅。除此之外，升级版的百度地图数据服务，视觉外观简洁明了的同时保持地图细节的精准呈现，让车主易于辨认区域和路况、驾驶舒适度大幅提升。

针对上述事件，四维图新方面回应称：车机端地图包全系都是四维图新数据，对其在特斯拉产品和服务提供不受任何影响，我们还是好伙伴。

据知乎网友 Andy Zhu 分析，根据特斯拉变更后的地图，四维图新提供底层数据（比如道路、POI 这些），特斯拉自己做规划算法，腾讯提供动态交通信息数据，做 UI 和应用。而这次特斯拉和百度的合作，相当于用百度换掉了腾讯的位置，所以严格来说，涉及到四维图新的部分确实没什么变化。不过从长远来看，如果四维的地图质量、配套服务能力仍然较差，相信特斯拉也不会再忍受 ... 更换也只是迟早的问题。

曾与高德共占 9 成市场，四维图新第二大股东腾讯近日减持 25%

北京四维图新科技股份有限公司成立于 2002 年 12 月，法定代表人为岳涛。发展至今，四维图新已成为导航地图、导航软件、动态交通信息、位置大数据、以及乘用车和商用车定制化车联网解决方案领域的佼佼者。

四维图新、高德地图曾经做为国内导航电子地图领域的主要从业者，占据了近 9 成市场份额。

值得一提的是，在当时，除高德地图、谷歌地图外，包括百度地图、搜狗地图等在内的地图应用均使用的是四维图新提供的地图数据。

2014 年 4 月，阿里巴巴宣布作价 11.1 亿美元全资收购高德地图。

仅仅在一个月后，与阿里针锋相对的腾讯便开始针对上述动作排兵布阵。5 月份，四维图新发布公告称，控股股东中国四维已与腾讯公司签署股权转让协议，腾讯 11.73 亿元投资四维图新，持有 7800 万股，占股 11.28%，成为四维图新的第二大股东。

今年 8 月 28 日，四维图新发布 2020 年半年度业绩报告，报告显示，四维图新上半年营收 9.61 亿元，同比下滑 11.28%；归属于上市公司股东的净利润为 1.63 亿元，同比下滑 290.61%；扣除非经常性损益后，归属于上市公司股东的净利润为 1.68 亿元，同比下滑 372.79%。

也许是差强人意的业绩，也许是特斯拉转投百度，腾讯开始减持四维图新。

今年 9 月 30 日，四维图新发布公告称，股东腾讯产业投资基金于 2020 年 9 月中下旬，累计减持公司股份共计 1961.57 万股，相当于腾讯持股的 25.15%。

增补产品线，打造 “智能汽车大脑”，转型阵痛仍在继续

在 2020 年半年度业绩 “糟糕”由盈转亏的同时，四维图新董事会于 8 月 27 日收到公司副总经理戴东海、景慕寒提交的辞职申请，二人因个人原因申请辞去副总经理以及在公司担任的一切职务。

实际上，离职的两名高管曾对四维图新业务转型和创新有着重要贡献，且深耕行业多年。

思维图新也一直在努力摆脱单纯 “地图服务商”的定位，官网信息显示：如今，为迎接汽车 “新四化”时代的来临，四维图新致力于以自动驾驶地图、高精度定位、云服务平台、以及应用于 ADAS 和自动驾驶的车规级芯片等核心业务，打造 “智能汽车大脑”，赋能智慧出行。

在 2020 年半年度业绩报告中，四维图新也不得不承认，今年业绩大幅下降的主要原因是，全球汽车销量下滑，导致旗下杰发科技的汽车电子芯片出货量大幅下降，以及导航产品等收入大幅减少所致。而杰发科技的车载芯片正是四维图新近年来的重点布局之一。

据英才杂志报道，2017 年，四维图新斥资 38.75 亿元收购了杰发科技 100% 股权，填补了其在汽车电子芯片领域的缺口。目前，车载芯片业务已经成为四维图新第三大业务板块，但是由于杰发科技的车载芯片集中在后装市场，随着车载芯片市场日趋白热化，在 2019 年开始四维图新的芯片业务板块就开始出现了营收下滑的情况。

由此可见，四维图新的转型阵痛仍在持续。

而为了维持科研力度，8 月 27 日，四维图新披露了非公开发行股票预案：拟定增募资金总额不超过 40 亿元，计划投资于智能网联汽车芯片研发项目、自动驾驶地图更新及应用开发项目、自动驾驶专属云平台项目和补充流动资金项目。

值得注意的是，本轮募资正是四维图新 “智能汽车大脑”战略中的一环。自动驾驶专属云平台作为四维图新的一条新产品线，将正式填补其产品线的空白。

自动驾驶专属云平台将通过此前四维图新在自动驾驶领域已积累的技术、数据和行业经验进行产品化和云化，为车厂提供自动驾驶专属云。该专属云可为车厂提供自动驾驶仿真测试服务、自动驾驶测试数据集、自动驾驶服务研发平台以及自动驾驶专属云平台搭建服务，以满足在自动驾驶汽车大规模量产之前车厂大规模研发和测试的需求。具体包括：云平台层（IaaS）、生产工具及大数据能力层（PaaS）以及面向车厂的服务层（SaaS）。

与百度的互诉或将 “旷日持久”，转型阵痛仍在继续，四维图新又将如何走出困局。