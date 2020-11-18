亚马逊李岩川：25 岁至 34 岁人群成为跨境网购主力军，占比近 5 成

11 月 18 日下午消息，亚马逊中国副总裁李岩川近日在接受新浪科技等采访时称，从近年来亚马逊平台数据和整体宏观数据来看，跨境网购需求仍在持续高涨，“新中产”人群成为主力军，中国个人年度跨境网购额度为 2.6 万元，“很多消费者实际上超过了这个额度，购买力旺盛”。

此次，亚马逊海外购联手百度智能小程序，正式发布了亚马逊海外购百度智能小程序商店，进一步拓宽跨境网购本地化渠道。

李岩川表示，希望百度的搜索引擎给亚马逊的海外商品带来流量和机遇，“亚马逊有 3000 多万选品，痛点是这些商品如何让中国消费者知道，如果不依靠外部的力量会有所局限，而百度是一个搜索大而全的技术公司，所以这是双方的战略契合点”。

目前，亚马逊中国的第七届 “海外购物节”正式进入 “真黑五”全球狂欢阶段，此次大促活动也创下了海外购史上最长时间的纪录。

在李岩川看来，“海淘的人群买东西的接受程度比以前更高，买的东西也从原来尝试购买几件小商品到现在涉及到多种品类”，他认为，中国消费者对于海淘的接纳度正在提升，整个行业也在往更加规范的方向发展。

现阶段，中国个人年度跨境网购额度为 2.6 万元。他直言道：“我们发现很多消费者超过了这个额度，中国市场的购买力十分旺盛”。

他还指出，综合数据来看，年轻消费群体正在步入 “新中产”消费圈层，25 岁至 34 岁人群在海淘群体中占比高达 49%，撑起中产消费的 “半边天”。同时，“新中产”的城市分布也不仅局限于一线城市，下沉市场的消费者占比逐年上升，尤其在 2019 年，四线城市的消费者占比达到 28%，仅次于一线市场。

他认为，中国消费者在海淘过程中对于个人健康和未来投资的品类正在增长，精神层面的消费也逐渐变多，例如保健品、个人护理、健康运动、书籍等品类。而随着信息在互联网时代的加速流动，各级城市新中产的消费特征整体呈现趋同的态势。

此外，亚马逊中国还宣布，亚马逊全球 “Delivering Smiles”公益项目将首次落地中国，并携手中国扶贫基金会向贫困地区捐赠 80 万元，用于购买爱心物资。