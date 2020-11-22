《英雄联盟》LPL 官方纪录片 iG 战队篇《轮回》：电竞就是成王败寇

IT之家11月22日消息 本周六晚，《英雄联盟》LPL 官方纪录片《来者何人》第四集上线，这一次的视角终于来到了我们 LPL 赛区首支冠军队伍 iG 战队，官方点评：电竞就是成王败寇。

《来者何人：第4集》

IT之家了解到，该纪录片目前已在哔哩哔哩上线，但本周尚需要大会员才能观看，具体内容此处暂不剧透，部分片段可从下文官博公布内容获知。

值得一提的是，，身为 iG 战队数据分析师的雅琪也有出镜，为我们展示了 iG 战队的日常工作和生活。此外，或是考虑到目前电竞圈舆论对于 iG 主教练和总经理不是很友好，且目前网友普遍对他们有所偏见，这两人均未出场。

官博评论：电竞就是成王败寇

@iG_Ning ：太艰苦了太弱肉强食了，你得特别特别强，还得一直强，你才能活下去，如果你不能一直强，只强一段，那就下班啦。

@iG_Ning ：全球总决赛是最好的评判标准，那年只要那个队夺冠了，那 5 个人肯定当时最好的！

@Rookie：我只是安安静静在打着自己的游戏，在打着自己该努力的东西

@Rookie：IG 对我来说就是第二个家一样，有时也会生气，有时会对他们失望，没有他们和这战队的话，也是感觉我整个人生中没了一半。

@iG_Baolan ：我觉得跟那些流汗控制饮食啊那种，相比之下已经非常幸福了

@解说米勒 ：他们是 LPL 队伍中拿下首冠的战队，也是以大乱斗著称，思维路径古怪清奇的战队，这就是 IG 电子竞技俱乐部 。有人说，IG 完全不在意防守，要么在打架，要么在去打架的路上。

对于 S10 夏季赛季后赛中冒泡赛决赛不敌 LGD，iG 众人谈感受：

@Rookie ：我觉得这次输比赛也不是没有意义，如果通过这一次失去，我们能拿到其他的感受也是很有意义的。

@iG_Puff ：比赛一打完我人就懵了，我回到基地，坐在电脑前，我整个人都知道该干什么。就像失去了目标一样。明后年还有机会，我希望把这种不甘，痛苦的情绪记下来用在明年。

@iG_Baolan ：一整年都在，24 小时努力，有的时候也在偷懒，但是大部分时间都在努力啊，有点可怜！

@iG_Ning ：我现在看的挺开的，三年一个轮回吗，我 17 年刚来的时候也没进世界赛，第二年就夺冠了，心态好一点吗，那咋办啊

本系列纪录片记录了 LPL 赛区战队在 2020 年这特殊的一年冲击 S10 出征名额的一路历程。由于拍摄收工完成时间不同，出征队伍的内容将在最后几集播出。