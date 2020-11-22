飞傲旗舰动圈耳机 FD5 亮相：不锈钢外壳铍振膜，预计售价 3000 元以上

IT之家11月22日消息 近日，HiFi 品牌飞傲官方公开了一组海报，展示了即将发布的旗舰动圈耳机 FD5。在 11 月 14 日于哈尔滨举办的线下聚会，以及 11 月 19 日 - 22 日在北京举办的 Z·HiFi 体验会上，飞傲展示了 FD5 耳机可供试听。飞傲工程师 Matt 在微博表示，产品将于 12 月初正式发售。

此前飞傲耳机事业部负责人 @FiiO 康师傅在微博展示了一组产品照，可见 FD5 采用了不锈钢外壳，背面有滤网。采用 MMCX 接口可换线设计，做工精致。

IT之家了解到，FiiO FD5 动圈耳机，将采用类钻石球顶镀铍振膜，前腔声学棱镜装置，半开放式后腔，可更换出音嘴设计。

原配线材采用八股镀银线或纯银线，接口为 4.4mm 平衡插口，同样采用不锈钢材质，印有黑色签名。

据微博博主 @耳机吧羊驼爆料，FD5 耳机低频扎实，下潜到位；高频结像纤细耐听；整体声场很大，听感宽松偏流行。目前官方未公布正式价格，耳机吧羊驼表示，“定价三四五六千元都有可能”。

▲售价高达￥12999 的索尼 IER-Z1R

飞傲的 FD5 耳机，外观设计与索尼旗舰入耳式耳机 IER-Z1R 有异曲同工之处。不同的是，IER-Z1R 内部采用 2 动圈 + 1 动铁混合驱动单元，外壳材质为锆合金，体积要更大一些。