豪华车搭载 48V 混合动力：全新迈巴赫 S 级、GLS 级发售，能够主动降噪

IT之家11月22日消息 在 11 月 20 日开幕的 2020 广州车展上，梅赛德斯 - 奔驰旗下的豪华车品牌迈巴赫，全球首发了全新的 S 级轿车，以及 GLS SUV 系列轿车。S 系新车为 S 580 4MATIC 和 S 680 4MATIC 两款，GLS 系列 SUV 包括 GLS 480 4MATIC、GLS 600 4MATIC 礼乐版以 GLS 600 4MATIC 礼尚版。

迈巴赫 S 级新车大胆采用酒红、香槟双色配色，相比旧款，车头镀铬网格扩大到左右两侧进气口，体现了不同于以往的奢华感受。S 级采用了迈巴赫专属的轮圈、点缀，轴距提升至 3396mm。

内饰方面，新车搭载 12.8 英寸中控屏幕，以及 12.3 英寸全液晶仪表盘、夹层玻璃。后排空间则是该系列豪华车的重点，提供了宽大的空间，配备有着腿部支撑的航空座椅以及多种娱乐设施，同样有镀铬线条作为点缀。值得注意的是，车内搭载的柏林之声 4D 环绕立体声音响系统，还配备耳机常见的主动降噪系统，使用反向声波来抑制车内噪音，营造豪华车的私密性。

迈巴赫 GLS 系列 SVY 采用全新的前脸设计，同样有着镀铬大尺寸格栅搭配全镀铬底部进气孔，凸显了与奔驰其它系列车型的不同。

后排空间依旧宽大奢华，座椅同样搭载了电动调节的腿部支撑。

据IT之家了解，新车型的动力系统与之前迈巴赫系列类似，同样采用混合动力以及9速变速箱。

S 580 4MATIC 车型搭载 4.0T V8 发动机 + 48V 微混系统，最大功率输出 503 马力。48V 微混系统的 ISG 电机可瞬时提供 20 马力的额外功率以及180 牛米的扭矩。

S 680 4MATIC 搭载 6.0T V12 发动机，最大功率输出 612 马力，峰值扭矩 900 牛米，没有采用混合动力。

GLS 480 4MATIC 搭载 3.0T 直六发动机 + 48V 微混系统，最大功率输出 367 马力。

GLS 600 4MATIC 搭载 4.0T V8 发动机 + 48V 微混系统，最大功率输出 558 马力。48V 微混系统所搭载的 ISG 电机可以在瞬间提供 16kW 的额外功率和 250 牛米的扭矩。

▲上代迈巴赫S 450 4MATIC 的混动发动机 | 图片来自官网

GLS 系列官方建议零售价为 1,588,000 元 - 2,738,000 元。而新款 S 级车型则未公布价格。