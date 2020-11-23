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LG Stylo 7 外观曝光：笔仓设计独特

2020/11/23 9:47:46 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 11 月 23 日消息 LG Stylo 7 预计将于 2021 年推出，截至目前关于这款手机的信息非常少。不过，外媒 91mobiles 现在通过可靠的消息来源为大家带来了 LG Stylo 7 的基于 CAD 的渲染图。

这些渲染图展示了这款智能手机完整而独特的设计，即将到来的 LG Stylo 7 将配备一个不同寻常的后面板，而手机的正面将采用中间打孔全面屏。

从图片中可以看出，这款智能手机将采用一块平面屏幕，消息来源称其尺寸将为 6.8 英寸。在背面，LG Stylo 7 设计非常独特，包括一个用于垂直排列的四摄像头和一个用于手写笔，触控笔可以从机身底部取出和插入，但目前仍不知道这款手机的背面是玻璃还是塑料材质。

手机的指纹识别位于机身右侧边框，而左侧边框上有 SIM 卡插槽，音量键和一个专用按键，最有可能用于谷歌助理。这款智能手机将有一个专用的 3.5 毫米耳机插孔，用于充电的 USB Type-C 端口和底部扬声器。最后，消息来源称 LG Stylo 7 的尺寸将为 170.6 毫米 ×77 毫米 ×8.6 毫米。

目前关于 LG Stylo 7 的发布时间和其它配置信息还未知，IT之家将保持关注。

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