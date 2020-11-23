消息称 LG Display 将向松下供应透明 OLED 面板：55 英寸 1080P

11 月 23 日消息，据国外媒体报道，周日，一位行业消息人士表示，韩国液晶面板制造商乐金显示（LG Display）已与松下签署协议，将为其供应透明 OLED 面板，这些面板将用于松下的 55 英寸 OLED 显示模块。

日前，松下正式发布了 TP-55ZT110 和 TP-55ZT100 透明 OLED 显示器，新款透明显示器的尺寸为 55 英寸，分辨率为 1920x1080，重量仅为 1.75 千克。

据悉，松下将从 2020 年 12 月开始在日本和其他亚洲太平洋市场（中国台湾、新加坡、澳大利亚、新西兰）销售其新款显示器。

乐金显示是全球最大的薄膜晶体管液晶显示器（TFT-LCD）面板、有机发光二极管（OLED）和柔性显示器制造商和供应商之一，在全球大型 OLED 电视屏幕市场占据主导地位。该公司为一系列公司生产显示屏，其中包括苹果某些型号的 iPhone。

据悉，该公司是世界上唯一一家生产大尺寸透明 OLED 显示器的制造商。该公司解释说，OLED 是制造透明电视的最佳显示技术，因为它不需要背光，而且可以自己发光。

TFT-LCD、AMOLED 以及包括柔性显示等新型显示技术，它们的基础技术都是半导体技术，都可统称为半导体显示。半导体显示可定义为通过半导体器件独立控制每个最小显示单元的显示技术统称。