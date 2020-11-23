松下推出首款透明商用 OLED 显示器

IT之家11月23日消息 去年进博会期间，松下曾展示一款透明 OLED 显示屏，而松下上周正式推出了 TP-55ZT110 和 TP-55ZT100 透明 OLED 显示器，主要区别是有无调光单元。

自 2016 年以来，松下一直在展示透明 OLED 显示器原型和概念。而这两款透明显示器采用 LG Display 的 55 英寸全高清 OLED 显示屏，分辨率为 1920×1080，重量仅为 1.75 千克。操作温度范围限制在 0 至 40 摄氏度。

▲ 图源官方，下同

相比 TP-55ZT100，松下 TP-55ZT110 的背板提供了一个调光单元。该调光单元由松下自主开发，可将显示器更改为 “全黑模式”（Black Mode），其中调光单元降低了透光率，即降低了电视的透明度，因此通过增加对比度来提高图像质量。这使得 TZ110 既可以常规显示器，也可以作为透明显示器。

IT之家了解到，松下方面尚未公布这两款显示器售价，仅表示将于 2020 年 12 月在日本和亚太市场开售。

主要卖点：

透明的 OLED 显示屏，呈现高质量的画面，色彩鲜艳。 最初开发的调光装置确保锐利和清晰的图像显示，即使在明亮的环境。(TP-55ZT110) 高度灵活的模块化规范 * 2 允许灵活安装在各种空间。