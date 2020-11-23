松下推出首款透明商用 OLED 显示器

IT之家11月23日消息 去年进博会期间，松下曾展示一款透明 OLED 显示屏，而松下上周正式推出了 TP-55ZT110 和 TP-55ZT100 透明 OLED 显示器，主要区别是有无调光单元。
自 2016 年以来，松下一直在展示透明 OLED 显示器原型和概念。而这两款透明显示器采用 LG Display 的 55 英寸全高清 OLED 显示屏，分辨率为 1920×1080，重量仅为 1.75 千克。操作温度范围限制在 0 至 40 摄氏度。
▲ 图源官方，下同
相比 TP-55ZT100，松下 TP-55ZT110 的背板提供了一个调光单元。该调光单元由松下自主开发，可将显示器更改为 “全黑模式”（Black Mode），其中调光单元降低了透光率，即降低了电视的透明度，因此通过增加对比度来提高图像质量。这使得 TZ110 既可以常规显示器，也可以作为透明显示器。
IT之家了解到，松下方面尚未公布这两款显示器售价，仅表示将于 2020 年 12 月在日本和亚太市场开售。
主要卖点：
透明的 OLED 显示屏，呈现高质量的画面，色彩鲜艳。
最初开发的调光装置确保锐利和清晰的图像显示，即使在明亮的环境。(TP-55ZT110)
高度灵活的模块化规范 * 2 允许灵活安装在各种空间。
|型号
|TP-55ZT110
|TP-55ZT100
|屏幕尺寸/纵横比
|55英寸/ 16：9
|像素数（水平×垂直）
|1920×1080像素
|面板类型
|透明OLED面板
|调光单元
|是
|无
|HDMI
|1个（与CEC版本1.4b兼容）
|音频输出
|3.5毫米插孔
|USB
|-（用于软件更新）
|尺寸
（面板单位）
|1209.6×680.4毫米
|/
|面板外部尺寸（宽x高x深）
|约 1235×748.9×7.6毫米
|1225×744.4×3.8
|重量
|约 14.0公斤
|约 8.0公斤
|尺寸
（电源单元）
|210×60×305毫米
|/
|重量
|大约 1.75公斤
|包装尺寸（宽×高×深），重量
|约648x373x170毫米 6公斤
|工作电源
|交流100-240 V，50/60 Hz
|功耗/
待机功耗
|约292 W / 0.5 W（待机模式）
|电源线长度
|大约 1.8米
|工作范围
|环境温度：0℃至40℃，
相对湿度：20％至80％（无冷凝）
|内含
物品
|T-Con板（1），T-Con盖（1），D-Con板⇔信号板电缆（1），FFC（4），使用手册（1）
|T-Con板（1），T-Con盖（1），使用说明书（1）
|供电单元
|信号板（1），IR / LED板（1），FFC（1），DC电缆（1），电源线（5），T-Con板⇔信号板连接电缆（1），IR / LED板⇔信号板电缆（1），电缆带（1），螺钉（1），使用说明书（1）