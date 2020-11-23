协议开放：图丽率先推出两款富士 X 卡口镜头，赠送保护镜售价更亲民

日本镜头制造商图丽（Tokina），于 11 月 20 日发布两款富士“X”卡口微单镜头，型号分别为 atx-m 23mm F1.4 X、atx-m 33mm F1.4 X。新款镜头采用金属机身，重量均不超过 300g，滤镜尺寸均为 52mm。两款镜头将于 2020 年 12 月 11 日发售。据IT之家了解，图丽的 atx-m 新系列针对微单相机设计，主打轻巧高画质。两款镜头均采用 ST-M 超声波对焦马达，以及独立光圈环。

图丽 atx-m 23mm F1.4 X 镜头参数：

• 等效焦距：35mm

• 光圈叶片数：9

• 最大光圈：f/16

• 最近对焦距离：30cm

• 镜头结构：10 组 11 片（包含 2 片超低色散镜片）

图丽 atx-m 33mm F1.4 X 镜头参数：

• 等效焦距：50mm

• 光圈叶片数：9

• 最大光圈：f/16

• 最近对焦距离：40cm

• 镜头结构：9 组 10 片（包含 1 片超低色散镜片）

IT之家了解到，两款镜头零售价目前已经公布：atx-m 23mm F1.4 X 镜头售价 $479 美元（约合 3147 元人民币）；atx-m 33mm F1.4 X 镜头售价 $429 美元（约合 2819 元人民币）。

根据官方信息，两款镜头均随包装附赠原厂制造的全新保护镜，采用磁吸结构方便快速取下。

关于图丽：

日本 Tokina 图丽公司于 1950 年成立，专注于为单反以及微单相机制造第三方镜头。今年是图丽成立 70 周年，官方将于 2021 年前后推出多款镜头新品。