科尼赛克混合动力超跑 Gemera 将于中国首发：1700 匹马力，售价高达 130 万欧元

IT之家11月23日消息 据汽车之家今日消息，科尼赛克 Gemera 超级跑车将于 11 月 30 日在中国首发。新车采用混合动力技术，全球限量 300 台，售价高达 130 万欧元（约合人民币 1016 万元）。这是恒大与科尼赛克成立合资公司后的首款新车。

据IT之家了解，新车的最高马力可达 1700 匹，也就是 1.27 兆瓦，在静止状态下拥有高达 3500 牛·米的扭矩，百公里加速仅为1.9秒。为了实现这一强大动力，Gemera 采用了创新的插电混合动力技术。首先该车内燃机采用了科尼赛克研发的双涡轮增压 TFG 发动机，排量 2.0 升，仅为三缸驱动，可提供 600 马力的动力，7500 转 / 分的转速。发动机可以使用多种燃料，包括 E100 纯乙醇燃料、甲醇燃料以及太阳可再生燃料等。

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Gemera 其次配备有三个电机，两后轮上每个电机产生 500 匹马力、1000 牛·米扭矩；前轮共用一个电机，产生 400 匹马力以及 500 牛·米的扭矩。该车创新地采用了科尼赛克直接驱动技术，去掉了以往笨重复杂的变速箱，大多数情况下发动机可以通过单齿轮直接驱动车轮。每个输出轴都有一个湿式离合器组件，可实现扭矩矢量控制。两个后轮具有独立电动机，集成独立变速箱，具有扭矩矢量和倒挡功能。除此之外，车底包含 15 千瓦时的 800 伏电池组为电动机提供动能。

该车大量采用碳纤维结构，无 B 柱设计，采用液晶屏仪表盘以及中控，虽然是跑车，但前后座都享有舒适度。

据南方都市报报道，2019 年恒大与科尼赛克成立合资公司，总部位于瑞典，恒大持股 65%，科尼赛克持股 35%。Gemera 是该合资公司生产的首款新车，于 2020 年 3 月 3 日在瑞士日内瓦首次亮相。