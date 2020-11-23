《魔兽世界》新内容 “暗影国度”明天上线，经典怀旧服用户可享角色直升服务

IT之家 11 月 23 日消息 根据《魔兽世界》官方的消息，新内容 “暗影国度”将于 11 月 24 日上线。角色等级上限将从 50 级提升至 60 级，所有玩家都将处于同一起跑线，一起探索崭新的 60 级《魔兽世界》。

IT之家了解到，满足条件的《魔兽世界》经典怀旧服玩家将免费获得一次 “暗影国度”角色直升服务，让你的一名角色拥有一次立即升至 50 级的机会。获得该次直升机会的战网通行证需要：

“暗影国度”前瞻：

你可以在奥利波斯诸形大厅专业训练师处精进你的专业技能，或者学习新的专业。这些技艺精湛的掮灵还会出售专业材料，帮助你打造物品，提升专业技能。在 “争霸艾泽拉斯”中学习了采集专业的玩家会发现，星级已经被移除了。不过别担心——随着专业技能的提升，你将会收集到更多材料。工程师们也会注意到，随着他们逐步掌握各类设备，发明创造的故障次数也会减少。

朝花夕拾

过去内容更新中出现的消耗品也将在 “暗影国度”中回归，让你能在战斗中把握优势。制皮可以制作护甲片，使一件胸部装备的耐力提高，持续两小时。炼金师可以制作武器油，为武器提供造成伤害、治疗自己等一系列战斗增益，效果能持续一小时。药水和合剂可以与武器油互动并产生额外效果，所以请放心大胆地尽情尝试吧！此外，炼金师现在只能制作两种合剂。第一种可以根据你的职业和专精来提升主要属性，第二种则会提高耐力。锻造师可以再次制作磨刀石和平衡石，它们会在一小时内提高你的攻击强度。

专业技能的附加材料

“暗影国度”中新增了一项附加材料——制作护甲、武器与首饰时，你可以添加这类材料。你制作的每一件装备都能拥有最多三个槽位——第一个附加材料槽决定了装备的物品等级，第二和第三个槽位决定了制作装备的次要属性。

“暗影界”传说中的符文铭刻

在 “暗影国度”中，你可以使用专业技能产出的物品，来铸造并定制自己的传说装备。学习了裁缝、制皮、锻造或珠宝加工专业技能的玩家可以在刻符者任务线中获得配方，以制作基础物品。这些物品由玩家制作而成，也可以在拍卖行交易或购入。工匠在制作基础物品时会获得经验值。随着经验的增长，他们将能够制作物品等级更高的基础物品。每个配方都分为四个等级，要制造更高物品等级的基础物品，就需要消耗更多资源。

你还需要两个公函，为装备赋予由你挑选的两种次要属性。学习了铭文专业技能的玩家可以制作公函，也可以在拍卖行交易或出售公函。