嫦娥五号成功发射有何重大意义

北京时间 11 月 24 日消息，今天凌晨 4 时 30 分，长征五号遥五运载火箭成功在中国文昌航天发射场发射探月工程嫦娥五号探测器，火箭飞行约 2200 秒后，顺利将探测器送入预定轨道，开启我国首次地外天体采样返回任务。

历史上人类采集过 9 次月壤，其中美国 6 次，前苏联 3 次。其中，苏联月球 16 号、月球 20 号和月球 24 号 3 个无人月球探测器进行了 3 次月球采样返回任务，带回的月球土壤样品仅约 330 克，而时隔 44 年，我国仅嫦娥五号 1 个探测器就计划带回 2 千克月球样品，堪称是我国航天领域迄今最复杂、难度最大的任务之一。嫦娥五号成功发射有望实现五项 “我国首次”，分别是：地外天体的采样与封装；地外天体的起飞；月球轨道交会对接；携带样品高速地球再入；样品的存储、分析和研究。

嫦娥五号探测器由轨道器、返回器、着陆器、上升器四部分组成，“嫦娥五号”将经历 11 个飞行阶段：发射入轨、地月转移、近月制动、环月飞行、着陆下降、月面工作、月面上升、交会对接与样品转移、环月等待、月地转移、再入回收。在环月飞行后，着陆器和上升器组合体将与轨道器和返回器组合体分离，轨道器携带返回器留轨运行，着陆器承载上升器择机在月球正面最大的月海风暴洋北部吕姆克山区域软着陆，开展月面自动采样等工作，采样目标是采集约 2 公斤月壤并送回地球。据悉，这里存在着上亿年前的玄武岩，研究它们有利于推进对月球火山活动和演化历史的认识。研究月球样品的重要成果之一，是发现其中含有氦 - 3，它是高效且清洁安全的核聚变发电燃料。