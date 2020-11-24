日本金融巨头 SBI 推出比特币借贷服务

11 月 24 日消息，据国外媒体报道，日本金融巨头 SBI 集团旗下加密货币服务子公司 SBI VC Trade 正推出一项加密货币借贷服务。SBI 还计划在不久的将来增加对 Ether（以太币）和 XRP（瑞波币）贷款的支持。

SBI 是日本一家主要从事加密行业的金融机构。2020 年 10 月初，SBI 的外汇和衍生品部门 SBI Liquidity Market 收购了 TaoTao，一家加密交易所，之前由雅虎日本的 YJFX 持有 40% 的股份。该公司还通过其子公司 SBI VC Trade 经营自己的加密业务。

公司声明称，新的加密借贷平台将允许用户将加密货币借给 SBI，并以 1% 的利率获得利息（含税）。

这项新服务名为 VC Trade Lending，最初将仅支持主要加密货币比特币 (BTC) ，SBI 还计划增加支持 Ether (ETH)和 XRP。最低贷款金额为 0.1 比特币，发行价格 1,840 美元，而最高金额为 5 比特币，即 92,000 美元。

公司也表示将不收取账户管理费或年度会员费。也不会对以日元或加密存款收取任何费用，但仍会收取日元提现费。

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