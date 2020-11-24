逐渐告别尴尬 “测速期”，英特尔展示 5G 多领域应用

假如将时钟倒回一年前，当时关于 5G 能够有何应用，尽管所有人都能张口就来，但谁也不敢打包票说哪类一定行。甚至似乎只有 “测速”才是当时 5G 的唯一实践领域。然而当时间来到当下，5G 应用已经在多个领域呈现出明朗化的趋势，告别尴尬的 “测速期”指日可待。

5G 应用在多个领域逐渐明朗化

实际上，在应对 COVID-19 的过程中，5G 已经在持续发挥着重要作用，并产生了大量应用案例。特别是在医疗领域，5G 远程 CT 会诊让多家医院可以同时通过 5G 连接进行远程 CT 协作，同时对患者的 CT 影响进行远程标注和研讨。还可利用 5G 网络和超声机器人进行远程超声检查。

同时，5G 还让人们的日常生活娱乐得以继续。5G 远程教学打破了时空限制，打造异地双师互动教学模式。5G+VR 技术让山区学生也能走进名校课堂，对于成人来说也能开拓新型居家云旅游的新模式。另外，通过 5G 云直播业务更是实现实时展现了不少疫情防控工作中的进展。

在智能制造领域，5G 也实现了复工复产，目前在内蒙、河南等已在智慧矿山开展测试应用，山东、广东、福建等地也在开展智慧港口应用测试探索，让自动价值助推港口升级。

“大家也知道，5G 在面向各行各业的时候，其实很重要的几个领域都逐步的明朗化了，从工业、制造、交通、运输、媒体、零售、医疗都是几个主要的行业，尤其是在疫情影响之下，医疗行业和 5G 的配合已经有了一些早期的突破。”英特尔数据中心事业部网络平台部门市场拓展资深总监在近期接受媒体采访时表示。

也就是说，尽管受到疫情影响全球的 5G 部署各自步伐不同，但运营商们对于 5G 投入的承诺和信心不动摇。

目前，英特尔也正在助力运营商实现 5G 应用的落地，在与中国移动的合作中遍及基础电信架构、开放式平台、无线接入、边缘及公有云调优。与中国联通也展开了 EdgePOD 上的合作，在英特尔优化的软硬件平台支持下，EdgePOD 的边缘平台上已部署了多款应用，包括 AR 维修、Cloud VR、远程医疗、视频监控等。在疫情期间，该平台在支持远程医疗和学校远程 VR 教育方面就发挥了很大的作用。在国外，DISH 与英特尔宣布合作建设美国的第一个虚拟化、开放无线接入网（O-RAN）5G 部署，这将为 DISH 全新的 5G 网络奠定基础，实现更高的灵活性和敏捷性。美国主要电信运营商之一的 Verizon 与英特尔、三星和风河合作，在商业网络中部署了全球首个完全虚拟化的 5G 端到端数据通信，得以帮助他们更快速地响应客户的时延和计算需求。

同时，英特尔还与中兴、京信、新华三等传统设备合作，已经在陆续合作推出了从小站、MEC 到 5G 核心网的一系列产品。另外，还与腾讯云游戏展开合作，最终将会让玩家们摆脱硬件性能上的束缚，通过 5G 网络就能流畅运行大型游戏。同时还与腾讯在 V2X 领域合作，助力自动驾驶的落地。

在上周刚刚举行的中国移动合作伙伴大会上，英特尔也展出了大量 5G 应用案例。

在娱乐领域，珑微系统 5G 云游戏基于第二代至强可扩展处理器、酷睿扩展处理器以及傲腾持久内存，并支持英特尔 E1.S 固态盘，透过 OBM、OEM、ODM、JDM 提供 L3 到 L12 产品开发营运模式，实现灵活可扩展的从概念机构、原理图设计到工业化和批量生产快速交付；另外还有 PC 农场云游戏解决方案，技术具有模块化、热插拔、易维护管理的特点，同时具备丰富的远程集中管理功能。

“人民 VR +”5G 产品则是一款轻量化的可穿戴产品，重量仅 100g 左右，包含高清显示渲染技术，并有完整灵活的软件架构，运行在英特尔视频云平台上、充分发挥运营商 5G 网络优势。

在自动驾驶领域展示了基于英特尔技术的 LEARACING 自动驾驶场景实验，由搭载英特尔酷睿平台 NUC、多个图像采集装置的模型车，采用纯视觉的数据采集与路面识别技术，模拟自动驾驶流程。

在赋能工业互联网领域中，展示了包括富士康工业互联网股份有限公司下属富华科精密工业 (深圳)有限公司自主研发和制造的 BBU、RHUB、RRU、5GC、NMS 和 5G DTU，其中 BBU 和 5GC 均基于英特尔硬件平台，5GC 和 NMS 运行于合作伙伴红帽的 Openshift 容器平台 及 RHEL 操作系統。全套系统源于工业，更懂工业，已经应用于富士康智能制造的全球灯塔工厂、精密刀具智能产线和园区和产线智能机器人。