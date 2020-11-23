中国电信柯瑞文：5G 好不好用户说了算，三方面推动数字经济发展

11 月 23 日下午消息，中国电信董事长柯瑞文今日在世界互联网大会主论坛上，围绕 “数字经济与科技抗疫”议题做了题为 “发展数字经济，共享美好未来”的主旨演讲，分享中国电信的实践与思考。

柯瑞文表示，当今世界正经历百年未有之大变局，新一轮的技术革命和产业变革深入发展，突如其来的新冠疫情给世界经济带来严重冲击。但危机中育新机，数字经济表现 “抢眼”，展示出了巨大的发展潜能和广阔前景。

根据机构预测，2020 年全球 GDP 将同比下降 4.4% 左右，而数字经济增速将在 0.5% 左右；中国前三季度的 GDP 同比增长了 0.7%，数字经济的贡献接近九成。数字经济成为构建新发展格局、推动经济复苏和科技创新的新动能。

柯瑞文强调，科技在抗击新冠肺炎疫情中发挥了重要作用，信息通信技术的广泛普及与创新应用，有效支撑服务了抗击疫情、保障民生，维护了经济社会秩序。他认为，在数字经济蓬勃发展大潮中，要抓住机遇，进一步发挥通信信息业在经济社会发展中基础性、先导性、战略性的作用，要着力从三个主要方面推动数字经济发展。

一是加快新型信息基础设施建设，夯实数字经济发展底座。新型信息基础设施的本质内涵与核心架构是 “云网融合”，它不仅打破了传统网和云的边界，更给信息通信行业带来了一次影响深远的变革。

广受关注的 5G，其核心网就是 “云网融合”架构。中国电信坚持独立组网 SA 为 5G 发展方向，从技术创新、标准推动、产业推进、商用部署等方面加快 5G 建设发展。同时，中国电信更加聚焦服务，践行 “用户至上，用心服务”理念，5G 好不好，真正让用户说了算。

二是赋能产业，促进数字经济蓬勃发展。为了推动产业数字化、智能化转型，与建设云网融合的新型信息基础设施同步，中国电信提供构建数字化平台。以 “5G + 云 + 应用”为先导应用场景，与制造业、卫生健康、交通物流、文化教育等传统产业深度融合，注智赋能，打造工业互联网、智慧医疗、智慧教育等行业标杆，推动产业升级，助推产业数字化发展。

三是深化合作，共建清朗的数字经济发展环境。5G、人工智能、物联网等新技术快速发展，数字技术与传统产业相互融合，平台经济、共享经济的深入发展，网络直播、移动支付等广泛普及应用，由此带来的网络安全、技术安全、产业安全、数据安全、个人信息安全等新问题，是我们共同面对的新挑战，需要共同应对、共同解决。世界各国要加强合作与对话，增进战略互信，深化务实合作，共同创造清朗的数字经济发展环境，促进数字经济持续健康发展。

柯瑞文在演讲最后表示，科技以人为本，数字经济的蓬勃发展必将对世界经济发展、社会进步和人们生活产生深远影响。秉持 “发展共同推进、安全共同维护、治理共同参与、成果共同分享”的理念，让数字经济发展成果更好地惠及世界各国，让人民拥有更多的获得感、幸福感和安全感。