佳能发布 PRO 系列 A3+ 幅面专业照片打印机，采用新开发的墨水

IT之家 11 月 24 日消息 根据佳能官方的消息，今天佳能推出正式推出两款 PRO 系列 A3 + 幅面专业照片打印机新品，分别为 A3 + 专业照片打印机 imagePROGRAF PRO-300 和 A3 + 专业照片打印机 PIXMA PRO-200。

佳能表示，两款新品均采用佳能新开发的墨水，在扩大色域的同时还继承了以往机型优秀的操作性，并通过支持 “佳能 Professional Print&Layout”专业打印插件，实现高生产性和高品质作品输出。

IT之家了解到，imagePROGRAF PRO-300 采用了包括新开发的亚光黑色墨水在内的 10 色 LUCIA PRO 颜料墨水。LUCIA PRO 颜料墨水通过在照片纸上高密度地排列墨滴，近一步扩大整体色域，能够精致地表现作品的质感和深度感，其中新开发的亚光黑色墨水不仅增加暗部区域的黑色密度，也提升了灰阶层次感，实现丰富的色彩表现力。此外，晶亮色墨水的加入可以抑制光线不规则反射，从而改善光泽均匀度，使输出的作品获得更真实的打印色彩。

PIXMA PRO-200 则采用了包括新开发的品红色和黑色在内的 8 色染料墨水，进一步扩大红、蓝色域和暗部区域色彩表现范围，提高黑色密度，从而加强照片锐度，呈现出更为栩栩如生的色彩表现力。该机配备的 OIG 系统（Optimum Image Generating System）能从多种可能性中计算出更适合的墨水组合和精确的墨滴布局，从而获得更高的图像品质。

价格方面，imagePROGRAF PRO-300 售价 8800 元，PIXMA PRO-200 售价 4880 元，佳能官网已经开售。