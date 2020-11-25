YouTuber 测试：苹果 M1 Mac 可运行多达 6 台外接显示器

IT之家11月25日消息 外媒macrumors报道，根据YouTuber Ruslan Tulupov的说法，在DisplayLink适配器的帮助下，苹果 M1 Mac mini最多可运行6台外接显示器，M1 MacBook Air和MacBook Pro最多可运行5台外接显示器。这远远超过了苹果对M1 Mac的外接显示器的规定限制。

苹果的主力新M1 Mac默认无法像基于英特尔的前代一样支持那么多的外接显示器。之前基于英特尔的MacBook Air可以运行一台外接6K或5K显示器，或最多两台外接4K显示器，之前基于英特尔的MacBook Pro可以运行一台外接5K显示器，或最多两台外接4K显示器。2018款基于英特尔的Mac mini最多可以运行三台4K显示器，或者一台5K和一台4K显示器。

苹果表示，M1 MacBook Air和M1 MacBook Pro可以运行一个最高6K分辨率、60Hz的外接显示器。M1 Mac mini可以运行一台通过Thunderbolt连接的60Hz最高6K分辨率的显示器，以及一台通过HDMI 2.0连接的60Hz最高4K分辨率的显示器。这意味着，每台新的M1 Mac可以比它所取代的机型少运行一台外接显示器。

不过，Tulupov发现，通过一个变通方法，可以从M1 Mac mini上运行多达6个外接显示器，从MacBook Air和MacBook Pro上运行5个外接显示器。这是通过使用 DisplayLink 适配器来驱动额外的显示器来实现的。当M1 Mac的端口被填满后，必须通过外部底座连接DisplayPort适配器来提供更多的端口。

Tulupov使用了混合的外接显示器，从4K到1080P不等，因为Mac的Thunderbolt端口没有带宽来同时运行6个全分辨率的4K显示器。因此，在分辨率方面，用户还是要对外接显示器的设置有所选择。

IT之家获悉，在测试中，在Final Cut Pro中渲染的同时，在各种显示器上运行全分辨率视频，Tulupov发现性能“棒极了”，很少有掉帧的情况。当关闭和打开 MacBook Air 时，显示器的表现与预期的一样，该设置似乎足以满足日常使用。

Tulupov指出，他并没有用iPad的Sidecar来测试这个设置，但除了外接显示器之外，仍有可能运行Sidecar，以获得更大的屏幕空间。

在一个单独的视频中，Tulupov解释了如何使用DisplayLink适配器将额外的外接显示器连接到M1 Mac上。这个过程只需要安装DisplayLink驱动程序（已经兼容macOS Big Sur），然后通过USB-C连接适配器。

这个变通方案，或许可以为那些对M1 Mac有限的外接显示器功能感到失望的用户，提供更好的选择。