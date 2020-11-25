M1 Mac 可使用 DisplayLink 连接多达 6 台外部显示器，远超苹果限制

IT之家 11 月 25 日消息 根据 YouTuber Ruslan Tulupov 的说法，在 DisplayPort 适配器的帮助下，M1 Mac mini 最多可以连接 6 台外接显示器，M1 MacBook Air 和 MacBook Pro 可以运行 5 台外置显示器，这远远超过了苹果对 M1 Mac 的外部显示器的规定限制。

苹果的新 M1 Mac 默认无法像基于英特尔的前辈一样支持那么多的外部显示器。之前基于英特尔的 MacBook Air 可以运行一台外置 6K 或 5K 显示器，或最多两台外置 4K 显示器，之前基于英特尔的 MacBook Pro 可以运行一台外置 5K 显示器，或最多两台外置 4K 显示器。2018 年基于英特尔的 Mac mini 最多可以运行三台 4K 显示器，或者一台 5K 和一台 4K 显示器。

苹果表示，M1 MacBook Air 和 M1 MacBook Pro 可以运行一个最高 6K 分辨率、60Hz 的外部显示屏。M1 Mac mini 可以运行一台通过 Thunderbolt 连接的 60Hz 最高 6K 分辨率的显示器，以及一台通过 HDMI 2.0 连接的 60Hz 最高 4K 分辨率的显示器。这意味着，每台新的 M1 Mac 可以比上代机型少运行一台显示器。

不过，Tulupov 发现，通过一个变通方法，可以让 M1 Mac mini 上运行多达 6 个外部显示器，让 MacBook Air 和 MacBook Pro 上运行 5 个外部显示器。这是通过使用 DisplayPort 适配器和 DisplayLink 软件来驱动额外的显示器来实现的，当 M1 Mac 的端口被填满后，必须通过外部底座连接 DisplayPort 适配器来提供更多的端口。

Tulupov 使用了混合的外部显示器，从 4K 到 1080p 不等，因为 Mac 的 Thunderbolt 端口没有带宽来同时运行 6 个全分辨率的 4K 显示器。因此，在分辨率方面，用户还是要对外部显示器的设置有所选择。

IT之家了解到，在测试中，在 Final Cut Pro 中渲染的同时，在各种显示器上运行全分辨率视频，Tulupov 发现性能 “棒极了”，很少有掉帧的情况。当关闭和打开 MacBook Air 时，显示器的表现与预期的一样，这个设置足以满足日常使用。

Tulupov 指出，他并没有用 iPad 的 Sidecar 来测试这个设置，但除了外置显示器之外，仍有可能运行 Sidecar，以获得更大的屏幕空间。

在一个单独的视频中，Tulupov 解释了如何使用 DisplayPort 适配器将额外的外部显示器连接到 M1 Mac 上。这个过程只需要安装 DisplayLink 驱动程序（已经兼容 Big Sur），然后通过 USB-C 连接适配器。

这个变通方案或许可以为那些对 M1 Mac 有限的外置显示器功能感到失望的用户提供一个解决方案。