微软游戏主管：微软和索尼比苹果和谷歌更有理由保留 30% 的抽成

IT之家 11 月 25 日消息 每当开发者在他们的平台上发布应用或游戏时，微软、索尼、苹果、谷歌和 Valve 等企业都会获得 30% 的抽成费用，在过去的几年里，这个问题一直备受讨论。

Epic Games 此前创建了自己的商店，将 30% 的费用已经降到了只有 12%。最近，他们还与苹果公司发生了法律纠纷，他们也一直在声讨谷歌在 Android 平台上的做法。

微软游戏主管 Phil Spencer 今天在 The Verge 上发表了一篇新的采访，他表示，如果说苹果和谷歌保持 30% 的收费，和微软和索尼在 Xbox 和 PlayStation 平台上的收费是一样的，他认为这样的比较并不公平，原因主要是 iOS / 安卓和 Xbox/PlayStation 之间的规模存在巨大差异。

Spencer 称：“如果你只看规模，地球上有 10 亿部手机，这些都是通用计算平台，而游戏机其实只做一件事，就是玩游戏。对我们来说，它是亏本卖的。然后你通过在上面卖内容和服务，把钱赚回来。这种模式与 Windows、iOS 或 Android 等非常非常不同，我认为在我们所有的平台上，每代有 2 亿台游戏机被卖掉，这比一年的手机销量还要少，简直不能比较。人们说规模应该不重要，实际上是很重要的。当你开始关注我们如何看待开放平台和访问时，这些东西确实很重要。我认为随着平台规模的扩大，是会有责任的。”

IT之家了解到，苹果最近同意将其 App Store 的 30% 费用降至 15%，但这只会影响年销售额低于 100 万美元的小型开发者。