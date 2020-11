摩托罗拉 Moto E7 发布：搭载 4800 万像素摄像头，Helio G25 处理器

IT之家 11 月 25 日消息 在 Moto E7 Plus 发布几个月后,Moto E7 终于正式发布了。两款手机颇为相似,自然,Moto E7 是更便宜的版本,E7 在欧洲的起价将是 110-120 欧元(860-940 元)。

E7 和 Plus 版的主要区别在于芯片组和电池,Moto E7 采用的是联发科 Helio G25 芯片组,该芯片组拥有 8 个 Cortex-A53 CPU 核心和 IMG GE8320 GPU,频率为 650 MHz,而 Plus 机型则搭载了性能更强的骁龙 460 芯片组。更重要的是内存配置,E7 只有 Plus 的一半,也就是 2GB 内存和 32GB 存储。

E7 的电池容量为 4000mAh,而 Plus 的电池容量为 5000mAh。摩托罗拉表示,这足以维持 36 小时的使用时间。另外,E7 支持 10W 充电速度。

其余的部分,两款机型大致相同。E7 拥有一块 6.5 英寸 IPS 液晶屏,分辨率为 720×1600 px(20:9)。后置的主摄像头拥有 48MP 传感器,光圈为 f/1.7,旁边还有一个 2MP 模块,为微距摄像头。第三个模块在正面的水滴形凹槽中,是一个 5MP 的自拍摄像头(f/2.2,1.22 µm)。该芯片组将视频录制限制在 30 帧 / 秒的 1080p。

E7 比 Plus 版略微薄和轻(8.9 对 9.2 毫米,180 克对 200 克),两款手机都是塑料机身,这款手机的背部是有纹理的(Plus 是光滑的表面)。没有完全的防水功能,但内部的防水涂层应该可以保护它们不被意外溅到。

Moto E7 拥有 4G 连接功能,卡槽为混合式设计,可以使用两块 nanoSIM 卡,也可以接一块 nanoSIM 卡和一块 microSD 卡。底部的 USB-C 端口和顶部的 3.5 毫米插孔提供了额外的连接,支持 FM 收音机、2.4GHz 的 Wi-Fi b/g/n 和蓝牙 5.0 ,但没有 NFC,背部嵌入了一个指纹识别器。

IT之家了解到,Moto E7 将于今年 12 月登陆欧洲,其他地区应该也会很快上市。根据地区的不同,零售包装盒将包括一个耳机和 / 或保护套。