哈勃捕捉黑洞「影子光束」，有人在太空打哈欠

在哈勃太空望远镜显示的图像中，科学家们发现了一种全新的现象。巨大的阴影从星系 IC5063 的中心延伸到几万光年以外的太空，好像有什么东西挡住了那里的光线，看起来就像是有人在太空中打哈欠。

图：这个黑洞周围的尘埃物质环可能正将其阴影投射到太空中

我们可能见过类似的情景，比如太阳在地平线下发出亮光，而云层和山脉阻挡了它的部分光线，这就是我们所知的 “黄昏光线”。天文学家认为，IC5063 的阴影可能与此非常相似，只是要大得多，每个方向至少延伸 36000 光年。

IC5063 星系距离我们 1.56 亿光年，属于赛弗特星系（Seyfert）。它有个活跃的核，位于其中心的超大质量黑洞不停地吞噬吸积盘及其周围的尘埃和气体环状物质。

虽然超大质量黑洞本身并不发光，但在这个巨大的吸积过程中所涉及的巨大能量在黑洞周围区域会产生大量的热和光，所以星系核看起来就像是在发光。天文学家认为，被遮蔽的正是这道光。

那么遮蔽物是什么呢？

很可能是尘埃。哈佛史密森天体物理中心的天文学家彼得 · 马克西姆（Peter Maksym）说：“我们可能已经发现了证据，银河系可能到处都是尘埃，散射来自星系活跃核中吸积的黑洞光线，而且这种光线几乎可以照亮整个星系。”

马克西姆还称：“我们知道这个星系最近与另一个星系合并，这可能会导致到处都是尘埃，也有可能是黑洞喷流在核附近掀起了尘埃。”