俄罗斯运载火箭的“弗雷加特-SB”燃料箱突然在太空爆炸

IT之家5月11日消息 法新社5月10日报道，俄罗斯航天局证实，2011年执行完发射任务后，运载火箭上面级“弗雷加特-SB”的燃料箱就一直在轨漂浮。“弗雷加特-SB”的燃料箱于5月8日突然在太空爆炸解体，产生65块碎片。

据悉，此次事故并非是与其他物体碰撞后导致的。目前俄方正在追踪碎片的轨迹，评估它们是否会对其他航天器造成影响。

IT之家获悉，5月10日早些时候，美国空军第18太空监视中队发推特称，发现该燃料箱爆炸，产生65块碎片。