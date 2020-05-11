俄罗斯运载火箭的“弗雷加特-SB”燃料箱突然在太空爆炸

内容字号：默认大号超大号
段落设置：取消段首缩进段首缩进
字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体
IT之家5月11日消息 法新社5月10日报道，俄罗斯航天局证实，2011年执行完发射任务后，运载火箭上面级“弗雷加特-SB”的燃料箱就一直在轨漂浮。“弗雷加特-SB”的燃料箱于5月8日突然在太空爆炸解体，产生65块碎片。
据悉，此次事故并非是与其他物体碰撞后导致的。目前俄方正在追踪碎片的轨迹，评估它们是否会对其他航天器造成影响。
IT之家获悉，5月10日早些时候，美国空军第18太空监视中队发推特称，发现该燃料箱爆炸，产生65块碎片。
软媒旗下网站：IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|
软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|
IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。
Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.
软媒公司版权所有