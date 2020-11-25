《了不起的修仙模拟器》正式版上线： Steam 特别好评

IT之家 11 月 25 日消息 《了不起的修仙模拟器》正式版上线 Steam，售价 88 元，Steam 特别好评。

官方表示，这是一款独一无二的修仙游戏，玩家可以建立属于你的仙门，招收天资绝代的弟子，建造美轮美奂的建筑，收集各种神妙的修行功法、灵药法宝、神通秘籍。搭建修行宝地，让门下弟子逐步修行突破。筑基、炼气、结丹、元神等境界，最终度过天劫飞升成仙。将你的门派从一无所有的乡村聚落，经营成威名赫赫的高门大派。

IT之家了解到，《了不起的修仙模拟器》支持简体中文界面、语音和字幕。

游戏概述：

《了不起的修仙模拟器》是一款拥有 Roguelike 要素，融合了生存、角色扮演、策略等要素的模拟经营游戏。游戏受到《矮人要塞》、《RimWorld》、《新蜀山剑侠传》、《天下霸图》等作品的启发，旨在为玩家模拟出独一无二的修仙之旅。

在游戏中，玩家将从上帝视角指引角色生存生产并建立自己的门派。在这一过程中，你将感受角色遭遇的意外或惊喜，解决他们面临的危机与困难，亲手打造专属于你的修仙传奇。

每一次重新开始就是一次全新的地图，在随机的地形中找到合适的地点，让世间万物成为你的助力。在沙盒的世界里，做你想做的，不用拘谨，一切随心所欲。在山洞里群居还是在湖面上搭造楼阁亦或是用灵石当地板的奢华享受，皆由你自己决定。

你可以选择潜心修行，突破层层困难飞升成仙；也可以闯荡天下，收集天材地宝，留下赫赫威名；或是采集天下灵草，炼制奇丹神药；亦或是成为炼器大师，铸造神器法宝，流芳百世。

Steam链接：点此前往