中国移动李男：保障 2G 物联网业务向 NB+Cat1/1bis 平稳迁徙

今年 5 月，工信部印发《关于深入推进移动物联网全面发展的通知》。通知指出要推动 2G/3G 物联网业务迁移转网，建立 NB-IoT（窄带物联网）、4G（含 LTE-Cat1）和 5G 协同发展的移动物联网综合生态体系。中国移动积极响应工信部号召，制定了 2G 物联网业务向 NB-IoT 和 LTE Cat1/1bis 迁转的技术策略。

在今天举行的 “移动物联网‘迁徙之路’研讨会”上，中国移动研究院无线与终端技术研究所副所长李男表示，从网络发展的大趋势来看，2G 物联网业务迁移势在必行。迁移转网有利于提升优质频谱的使用效率、降低运营商的网络运维成本、提升物联网用户体验。

NB-IoT 和 Cat1/1bis 产业成熟且发展迅速，可有效承接 2G 物联网业务

李男介绍，近几年在运营商的需求牵引下，产业界携手努力加速推进 NB-IoT 和 LTE Cat1/1bis 成熟，无论在网络覆盖、质量，还是终端 / 模组成本，都大幅优化，可有效承载 2G 物联网业务。在技术特性上，NB-IoT 适用于低速率、低功耗、广覆盖、低速移动类物联网业务。在网络方面，中国移动在 2020 年全国 NB-IoT 基站累计达到 35 万站，基本实现全国主要城市、乡镇以上区域连续覆盖。为进一步提升用户体验，中国移动全网 NB-IoT 基站已经升级到 R14 版本。在终端芯片方面，NB-IoT 全球已有超过 15 个芯片厂家，NB-IoT 模组价格从 2017 年的 70 元以上，下降至 13-23 元之间，接近 2G 模组价格。在业务发展方面，NB-IoT 全国连接数已超过 1 亿，覆盖智能抄表、智能烟感等多个领域。

LTE Cat1/1bis 适合承载中速率、语音类、高速移动类物联网业务。在网络方面，中国移动 LTE 站点数超过 320 万，是全球规模最大、覆盖最完善的 LTE 网络（TDD+FDD），Cat1/1bis 发展具有得天独厚的竞争优势。在终端芯片方面，2019 年至今，紫光展锐和翱捷科技相继推出 Cat1bis 芯片，移远、中移物联、广和通等 10 + 模组厂商推出基于国产平台的模组 20 + 款，2019 年前模组价格高于 70 元，目前已降至 30-40 元之间。

全面开展技术业务验证，确保 2G 物联网业务迁徙平稳高效

基于上述背景，为保证 2G 物联网业务平稳高效迁徙，中国移动联合产业合作伙伴全面开展面向商用的 NB-IoT R14 版本和 Cat1/1bis 的技术验证和业务匹配度测试验证。

面向商用的 NB-IoT R14 版本技术验证结果显示：在网络升级至 R14 版本后，现网 NB-IoT R13 版本存量终端均可正常工作，没有兼容性问题；在外场环境下，NB-IoT R14 网络的上下行速率能够达到理论峰值速率的 80% 以上，基本符合预期；NB-IoT 在 80-100km/h 高速移动环境下 ping 包成功率在 90% 以上，时延在 2s 以内，能够在高速场景下支持时延不敏感的小包业务；NB-IoT 功耗优化 RAI 功能可保证终端由连接态快速返回空闲态，有效节省终端功耗。面向商用的 Cat1/1bis 技术验证结果表明：Cat1/1bis 终端在现网下可正常工作，没有兼容性问题；在外场环境下，Cat1bis 终端数据业务定点速率能够达到理论峰值的 85% 以上。在车载场景下切换成功率能够达到 99%，在高铁场景下切换成功率能够达到 98%；Cat1/bis 终端承载语音业务时，在车载场景及高铁场景下 MOS 分均在 3.5 分以上，参测芯片及模组整体具备良好的通话性能。

李男表示在技术性能测试基础上，中国移动还与产业界携手就 NB-IoT 与 Cat1/1bis 承载六大类 2G 物联网头部业务进行了全面的测试验证。测试结果表明，NB-IoT 和 Cat1/1bis 技术组合可有效承载智能抄表、共享单车、电动车、云喇叭、PoC 对讲、车联网前后装等物联网业务需求。面向未来，中国移动将坚持 NB+Cat1/1bis 两条腿走路，继续按需增补 NB-IoT 基站，不断提升广域和深度覆盖能力，推动 NB-IoT 网络更健壮、服务能力更强；继续推动 Cat1/1bis 模组降低成本，降低垂直行业客户的技术升级门槛；促进网业协同发展，探索创新的服务及商业模式，进一步提升移动物联网连接价值，共创万物智联的新时代。